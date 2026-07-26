Accise mobili sulla benzina, come funziona il piano del governo Meloni contro il caro carburante

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il governo valuta l’attivazione del meccanismo delle accise mobili per contenere gli effetti del caro carburanti senza gravare ulteriormente sui conti pubblici. L’ipotesi, al centro di un confronto tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, prevede di utilizzare il maggior gettito Iva generato dall’aumento del prezzo del petrolio per finanziare una riduzione delle accise su benzina e gasolio.

Accise mobili sulla benzina, cosa sono

I prezzi dei carburanti sono tornati a crescere: per questo il governo valuta possibili misure per attenuare gli effetti dei rincari su famiglie e imprese.

Tra le ipotesi nei pensieri dell’esecutivo c’è l’eventuale ricorso alle cosiddette accise mobili.

Si tratta di un meccanismo già previsto dalla normativa italiana, ma mai utilizzato in modo strutturale, che consentirebbe di ridurre la pressione fiscale sui carburanti sfruttando l’incremento delle entrate Iva legato all’aumento delle quotazioni petrolifere.

Il piano del governo Meloni

Secondo fonti di governo, il tema sarebbe stato affrontato durante un incontro tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dedicato all’analisi del quadro economico e dell’andamento dei prezzi alla pompa.

L’esecutivo starebbe approfondendo le possibili soluzioni, mentre sono attesi ulteriori confronti nei prossimi giorni.

L’ipotesi delle accise mobili si distingue dagli interventi adottati in passato dal governo per fronteggiare i picchi dei prezzi energetici. Viste le tensioni internazionali, l’esecutivo era intervenuto con riduzioni dirette delle accise, che avevano portato a uno sconto iniziale di 20 centesimi al litro, successivamente ridotto a 10 e poi a 5 centesimi.

Quelle misure avevano garantito un beneficio immediato ai consumatori, ma avevano anche comportato un costo significativo per le finanze pubbliche, finanziato direttamente dallo Stato.

Il meccanismo delle accise mobili, come detto, punta invece ad autofinanziarsi utilizzando esclusivamente il maggior gettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi dei carburanti.

Accise mobili, come funzionano

Le accise rappresentano un’imposta indiretta applicata su ogni litro di benzina e gasolio immesso in consumo.

A differenza dell’Iva, il loro importo è fisso e non varia in base al prezzo del carburante. Sul prezzo finale, comprensivo delle accise, viene poi calcolata l’Iva con aliquota del 22%.

Proprio questa differenza tra una tassa fissa e una proporzionale rende possibile il funzionamento delle accise mobili: quando il costo del petrolio aumenta e, di conseguenza, cresce anche il prezzo dei carburanti, lo Stato incassa automaticamente un maggiore gettito Iva, perché l’imposta viene applicata su un valore più elevato.

L’idea che sta alla base del meccanismo è quella di destinare questo extra-gettito alla riduzione delle accise.

In sostanza se l’aumento del prezzo della benzina determina un incremento delle entrate Iva, una parte di queste risorse verrebbe restituita ai consumatori attraverso un taglio equivalente dell’accisa, limitando così il rincaro alla pompa senza produrre effetti negativi sui conti pubblici.

Quando scatta il meccanismo

L’eventuale riduzione delle accise non scatterebbe automaticamente a ogni aumento dei prezzi. La normativa prevede che il sistema possa essere attivato solo quando il prezzo medio dei carburanti registrato nel bimestre precedente supera il valore di riferimento indicato nel Documento di economia e finanza.

In pratica il meccanismo entra in funzione solo dopo che il rialzo dei prezzi si è consolidato nel tempo. Lo Stato poi deve prima incassare il maggiore gettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi e solo successivamente può utilizzarlo per finanziare il taglio delle accise.

Si tratta quindi di uno strumento con effetti differiti, che non interviene nell’immediato per frenare le oscillazioni del mercato ma agisce soltanto dopo alcune settimane dall’inizio del rincaro.