Accise sui carburanti, sconto del Governo scaduto e diesel su di 6,1 centesimi: cosa succede adesso

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Lo sconto sulle accise dei carburanti è scaduto allo scoccare della mezzanotte fra lunedì 5 e martedì 6 ottobre. Quest’ultimo taglio delle accise era stato varato dal Governo lo scorso 16 settembre ed era stato finanziato tramite sforbiciate ai ministeri. Ora, senza sconti attivi, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi al litro. Il Governo, intanto, sta studiando nuove misure.

Scaduto il taglio delle accise

In Gazzetta Ufficiale non compare il decreto interministeriale di Mase e Mef che sarebbe stato necessario per utilizzare l’extragettito Iva per ridurre le accise.

Dallo scorso mese di marzo è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto. A marzo, lo si ricorda, era stato approvato il primo decreto legge per calmare i prezzi alla pompa dopo lo scoppio della guerra a tre fra Usa, Israele e Iran.

ANSA

Un decreto interministeriale (Economia e Sicurezza energetica) sulle accise mobili avrebbe dovuto indicare i carburanti interessati dallo sconto fiscale, con l’ammontare effettivo dello sconto e i giorni di applicazione.

Come funzionano le accise mobili

Il taglio delle accise sui carburanti è stato finanziato con l’extragettito dell’Iva sul greggio del mese precedente. La quota aggiuntiva è stata tratta dall’aumento delle quotazioni internazionali del petrolio.

Il funzionamento delle accise mobili era stato spiegato dalla stessa premier Giorgia Meloni in questi termini: “Il meccanismo delle accise mobili significa che lo Stato non prende una lira dall’aumento, perché quello che prende in più dall’aumento del costo del carburante lo rimette per tagliare il prezzo alla pompa”.

Riunione giovedì 8 ottobre

Giovedì 8 ottobre si terrà un incontro tra il ministro Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica), il ministro Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e le aziende della raffinazione che operano in Italia.

Si punta a trovare la quadra, anche nell’ottica dell’aumento della produzione, così da calmierare i prezzi.

Quanto costa un pieno oggi

Questi i prezzi medi dei carburanti in autostrada, secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati al 6 ottobre:

benzina self – 2.054 euro/litro;

gasolio self – 2.267;

Gps servito – 0.888;

metano servito – 1.837.

Questi i prezzi medi dei carburanti ottenuti dalle medie regionali:

benzina self – 2,046 euro/litro;

gasolio self – 2,248;

Gpl servito – 0,786;

metano servito – 1,915.

Calcoliamo adesso quanto costa un pieno di benzina e diesel al self (non in autostrada):

costo di un pieno di benzina in un’auto di medie dimensioni – circa 75 euro;

costo di un pieno di benzina in un’auto di dimensioni più grandi – circa 90 euro;

costo di un pieno di gasolio in un’auto di medie dimensioni – circa 83 euro;

costo di un pieno di gasolio in un’auto di dimensioni più grandi – quasi 100 euro.

Per i calcoli sono state usate una Fiat Pandina (serbatoio attorno ai 37 litri) e un Jeep Avenger (serbatoio di circa 44 litri).

Ma attenzione: per risparmiare è sempre possibile scegliere le pompe di benzina che applicano il price cap.