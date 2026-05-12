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È di 1,4 milioni di euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cosenza a una società e a due persone, accusate di reati fiscali legati a una frode nel settore dell’accoglienza ai migranti. Il provvedimento, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Paola su richiesta della Procura, è stato eseguito nei giorni scorsi e ha riguardato denaro, immobili e altri beni, a seguito di indagini che hanno portato alla luce un sistema di false fatturazioni e dichiarazioni fraudolente.

Le indagini e la scoperta della frode fiscale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dallo sviluppo di dati raccolti durante controlli fiscali eseguiti dalla Tenenza di Amantea. Le verifiche hanno coinvolto una persona fisica e una società cooperativa, formalmente domiciliata nel Comune di Roma ma operativa ad Amantea, attiva nel settore dell’accoglienza ai migranti. L’amministratrice di fatto della società è risultata essere la stessa persona fisica oggetto delle indagini.

Le attività ispettive, supportate da indagini finanziarie mirate, hanno permesso di smascherare una complessa frode fiscale ai danni dell’Erario. Gli amministratori della società, sia di diritto che di fatto, avrebbero sistematicamente evaso l’I.R.E.S. attraverso l’emissione e l’utilizzo di false fatture, predisposte dagli stessi amministratori, e la tenuta di registri contabili non corrispondenti alla realtà.

Modalità della frode e ammontare delle somme sottratte

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il rappresentante legale e l’amministratore di fatto della società, agendo in concorso, hanno sottratto al fisco redditi per circa 5 milioni di euro. Il meccanismo fraudolento si basava sulla predisposizione di false fatture per circa 2,9 milioni di euro e sulla presentazione all’Agenzia delle Entrate di dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’I.V.A. non veritiere.

La documentazione contabile esibita attestava fatti di gestione non reali, consentendo così di evadere le imposte dovute e di ottenere un indebito vantaggio economico a danno dello Stato.

I beni sequestrati e il valore dell’operazione

In esecuzione del provvedimento giudiziario, sono stati sottoposti a sequestro 16 conti di corrispondenza bancaria, quote societarie, sette immobili e tre autoveicoli intestati agli indagati o nella loro disponibilità. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 1,4 milioni di euro, cifra che corrisponde all’importo delle imposte evase secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle.

L’operazione rappresenta un importante risultato nel contrasto all’evasione fiscale, fenomeno che, come sottolineato dalla Guardia di Finanza, ostacola lo sviluppo economico, altera la concorrenza e penalizza l’equità sociale.

Il ruolo della Guardia di Finanza e le ricadute sociali

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’attività di servizio condotta testimonia il costante impegno del Corpo nel contrasto ai reati fiscali. L’evasione fiscale viene considerata un grave ostacolo allo sviluppo economico, in quanto distorce la concorrenza, mina la fiducia tra cittadini e Stato e sottrae risorse preziose che potrebbero essere destinate alle fasce sociali più deboli.

Il settore dell’accoglienza ai migranti, in cui operava la società coinvolta, è particolarmente sensibile e strategico, e la presenza di comportamenti illeciti rischia di compromettere la fiducia nelle istituzioni e nei servizi offerti.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, si inserisce in un più ampio contesto di azioni volte a tutelare la legalità economica e a contrastare ogni forma di illecito fiscale.

IPA