Accoltella il padre a Vanzago vicino Milano per difendere la madre, 59enne grave: la confessione del figlio

Un 20enne ha accoltellato il padre di 59 anni per difendere la madre durante una lite: è accaduto a Vanzago, in provincia di Milano. L’uomo, già reduce da un tso e con problemi di droga, è grave ma cosciente. Il giovane ha chiamato i carabinieri e attende ora accertamenti in caserma, mentre la dinamica è al vaglio degli investigatori.

Violenza domestica a Vanzago, Milano

Ha preso le difese della madre, usando un coltello contro il proprio padre, e poi ha raccontato tutto ai carabinieri. L’episodio di violenza domestica a Vanzago, in provincia di Milano, martedì 2 settembre.

Il ragazzo ha atteso l’arrivo dei militari in casa, dove si trovava accanto al padre riverso a terra, colpito poco prima con più fendenti al petto e alla schiena. L’uomo non ha perso la vita, nonostante le gravi ferite riportate.

L’episodio è avvenuto a Vanzago, in provincia di Milano

Il giovane di 20 anni, dopo aver confessato ai militari di aver agito in difesa della madre, è stato accompagnato in caserma a Legnano per chiarire ogni dettaglio della dinamica. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura, che dovrà stabilire se si sia trattato di legittima difesa o se possano emergere responsabilità penali più gravi.

La lite familiare nel sangue

Intorno alle 18 i carabinieri della compagnia di Legnano hanno raggiunto la palazzina di via Lorenzo Perosi, nella frazione Mantegazza, quasi al confine con Arluno, ascoltando tutti i presenti.

All’interno dell’abitazione di Vanzago, nel momento in cui si è consumato l’episodio, c’erano anche il fratello maggiore, 30enne testimone dello scontro, e la madre.

La donna presentava escoriazioni compatibili con la versione data dal figlio minore. Secondo la ricostruzione, infatti, il ragazzo sarebbe intervenuto quando il padre stava aggredendo la donna.

Il profilo del padre

Nel frattempo il 59enne, soccorso d’urgenza dal personale del 118, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Legnano per ricevere cure immediate. Durante le fasi di soccorso l’uomo è rimasto cosciente, ma i medici hanno confermato la gravità delle sue condizioni.

L’obiettivo è verificare se l’accoltellamento sia stato effettivamente una reazione difensiva alle violenze che l’uomo avrebbe rivolto contro la moglie davanti a tutta la famiglia.

Dalle banche dati non emergono precedenti interventi delle forze dell’ordine in quell’abitazione, situata in una zona periferica che si affaccia sull’autostrada A4 verso Torino. La vittima è il titolare di un’agenzia di buttafuori, e secondo i familiari avrebbe una lunga storia di tossicodipendenza.

Solo quattro giorni prima dell’episodio, l’uomo era stato dimesso dall’ospedale di Garbagnate Milanese, dove era rimasto ricoverato per tre settimane a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio.