Accoltella il padre in casa a Marano Vicentino al culmine di una lite, fermato: avrebbe problemi di salute

Un fatto di sangue si è consumato a Marano Vicentino: un uomo sarebbe stato accoltellato dal figlio al culmine di una lite. Il presunto aggressore è stato arrestato e risulterebbe indagato per tentato omicidio. Per il momento non è dato conoscere le dinamiche che lo avrebbero portato a colpire il padre con una lama. Secondo le indiscrezioni l’indagato sarebbe affetto da problemi di salute.

Padre accoltellato a Marano Vicentino

Come precisa il Giornale di Vicenza le informazioni sono ancora in divenire. I fatti sono avvenuti all’interno di un’abitazione di Marano Vicentino nella notte – scrive Il Gazzettino – tra venerdì 22 agosto e sabato 23. Secondo le prime informazioni sarebbe scoppiata una lite tra un padre e il figlio al culmine della quale quest’ultimo avrebbe impugnato un coltello e avrebbe ferito l’uomo.

La vittima è stata subito trasportata presso l’ospedale più vicino dove è stata immediatamente soccorsa dal personale medico. Fortunatamente l’uomo presentava lesioni non gravi.

Un padre è stato accoltellato dal figlio al culmine di una lite a Marano Vicentino: l'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio

La mattina di sabato 23 agosto, quindi, il padre ferito è stato dimesso ed ha potuto fare ritorno presso la sua abitazione. Vicenza Today sottolinea che da parte i carabinieri c’è il massimo riserbo.

Secondo Il Gazzettino dell’accaduto non sarebbe stato messo al corrente il sindaco Marco Guzzonato, un dettaglio che dimostrerebbe che la famiglia non sarebbe seguita dai servizi sociali. Il dato è importante in quanto, sempre stando alle indiscrezioni, il figlio sarebbe affetto da problemi di salute.

Il figlio fermato e indagato per tentato omicidio

Il Giornale di Vicenza scrive che i carabinieri hanno fermato il figlio il quale sarebbe ora indagato per tentato omicidio. Le fonti che riportano la notizia non specificano di quali problemi di salute sarebbe affetto l’indagato, di cui non viene comunque riportata l’età anagrafica.

Il presunto aggressore è stato dunque trasferito presso l’istituto penitenziario Del Papa di San Pio X.

Le indagini

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Ginevra Virginia Sturmann. Lunedì 25 agosto si terrà l’interrogatorio di garanzia presso il tribunale di Borgo Berga, presso il centro storico di Vicenza.

Pochi giorni fa a Boville Ernica (Frosinone) un 37enne è stato arrestato dopo aver pestato il padre. Secondo gli inquirenti il fatto si sarebbe consumato in un contesto familiare di forte degrado.