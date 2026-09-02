Accoltella l'ex moglie a Roma e la scarica in ospedale, poi fugge col figlio: arrestato dopo 7 ore di ricerche

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ha accoltellato più volte al petto l’ex moglie davanti al figlio adolescente e poi l’ha accompagnata al pronto soccorso. Subito dopo aver lasciato la donna in ospedale, è scappato in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L’uomo, un quarantasettenne romano, è stato fermato dalla Polizia dopo sette ore di ricerche. A dare l’allarme sono stati i medici, secondo i quali i quattro fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali solo per caso. L’aggressione è avvenuta in un appartamento di Fontana Candida, nella zona sud di Roma.

Roma, Fontana Candida: accoltella l’ex moglie e fugge, arrestato dopo 7 ore di fuga

Dalla prima ricostruzione resa nota dagli investigatori della Squadra Mobile, dalla Sezione Volanti e dal Commissariato di polizia Tuscolano, è emerso che la donna, poco prima di essere accoltellata, fosse andata in un appartamento di Fontana Candida, nella zona sud della Capitale, dove viveva l’ex marito, per recuperare degli effetti personali.

Una volta entrata nell’abitazione, come riporta l’ANSA, sarebbe prima stata aggredita verbalmente dall’ex marito e poi accoltellata con quattro fendenti al petto.

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Il quarantasettenne, resosi conto di aver ferito gravemente la donna, l’ha accompagnata al pronto soccorso con la propria auto. Ha anche portato con sé il figlio adolescente, davanti al quale si è consumata l’aggressione.

Dopo averla lasciata in ospedale, insieme al figlio, è fuggito sul litorale romano. I poliziotti, dopo sette ore di ricerche, lo hanno catturato a Torvajanica.

I medici: “Fendenti non mortali solo per eventi fortuiti”

Stando a una prima prognosi rilasciata dai medici, i fendenti inflitti alla vittima non sarebbero stati mortali solo per “eventi fortuiti”.

La donna, ascoltata dagli inquirenti dopo aver ripreso coscienza, ha raccontato quanto accaduto poco prima, aggiungendo di aver subito violenze anche in passato.

In particolare, ha riferito che anche in altre occasioni è stata vittima di episodi di violenza che sarebbero stati perpetrati alla presenza dei figli minorenni.

Le ricerche e l’arresto

Gli agenti hanno cercato il fuggitivo per sette ore. Il quarantasettenne avrebbe anche provato a depistare le indagini, manomettendo il dispositivo satellitare di cui è dotata la sua auto.

Alla fine è stato rintracciato poco prima della mezzanotte, a Torvajanica. Il blitz è scattato quando gli investigatori hanno visto le sagome dell’ex marito e del figlio mentre tornavano verso il veicolo.

All’interno dell’abitacolo, sul sedile posteriore, sono stati poi rinvenuti un bagaglio con alcuni abiti e un cassetto con dei farmaci, probabilmente racimolati dall’indagato da casa sua prima di darsi alla fuga.

Nell’abitazione di Fontana Candida, dove si è verificato l’accoltellamento, è stato trovato e sequestrato un coltello intriso di sangue.

Il quarantasettenne è stato infine arrestato per tentato femminicidio. La magistratura velletrana ha convalidato il fermo, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.