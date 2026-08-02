Accoltella l'ex moglie davanti ai figli a Brescia al Campo Grande, i passanti lo disarmano con una sedia

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna 38enne di origini pachistane è stata accoltellata a Brescia dall’ex marito all’esterno di uno dei negozi del centro commerciale Campo Grande. Al momento dell’agguato, la vittima era in compagnia dei figli e di un’amica. I primi a prestarle soccorso sono stati alcuni passanti. Successivamente è stata trasferita in ospedale in condizioni serie. Ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore è stato bloccato da alcuni ragazzi che si trovavano nelle vicinanze.

Brescia, accoltella l’ex moglie fuori dal centro commerciale: alcuni giovani lo bloccano

Secondo la prima ricostruzione, come riferito dal Giornale di Brescia, i due ex coniugi avrebbero litigato un paio di ore prima che si verificasse l’aggressione.

L’uomo avrebbe quindi raggiunto l’ex moglie al Campo Grande, intorno alle 17.30. Dopo averla individuata, l’ha accoltellata, ferendo anche l’amica che si trovava con lei.

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Il testimone: “Gli abbiamo fatto cadere l’arma con una sedia”

“Stavamo camminando qui nelle vicinanze, quando abbiamo sentito delle grida e abbiamo visto un uomo con un coltello, mentre inseguiva due donne”, ha riferito un giovane, che è uno di coloro che sono intervenuti riuscendo a bloccare l’autore dell’agguato.

“Abbiamo cercato di fermarlo con oggetti vari, alla fine siamo riusciti a fargli cadere l’arma con una sedia“, ha aggiunto il ragazzo.

Il ricovero delle due donne

La 38enne ha ricevuto diverse coltellate con un coltello dalla lama di circa 30 centimetri. Secondo le prime ricostruzioni, è stata ferita alla spalla. Ora si trova ricoverata all’Ospedale Civile in codice rosso.

Anche l’amica della 38enne è stata ferita, ma in modo meno grave. Anche lei è stata portata al Civile, ma in codice giallo.

Fuori dal negozio in cui si è verificato l’attacco è intervenuta la polizia. L’autore dell’agguato, come l’ex moglie, è di origini pachistane ed ha 46 anni.

Il Corriere della Sera ha confermato che è stato disarmato da alcuni giovani presenti in zona al momento dell’aggressione, aggiungendo che, oltre a una sedia, hanno scagliato contro di lui anche dei sassi.