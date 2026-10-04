Accoltella la moglie davanti al figlio e tenta il suicidio nel Pescarese, lei è salva e lui ricoverato

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Un uomo ha accoltellato la moglie davanti al figlio e poi ha cercato di suicidarsi. È accaduto a Montesilvano, nel Pescarese. La donna non sarebbe in pericolo di vita mentre il marito è stato ricoverato in ospedale in condizioni più gravi. Per lui è scattato anche l’arresto da parte dei carabinieri.

L’aggressione alla moglie

L’aggressione è avvenuta in un’abitazione a Montesilvano, poco prima delle 6 del mattino, nella zona di via Vestina.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe colpito con un coltello la moglie e poi si sarebbe ferito volontariamente.

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Anche il figlio della coppia avrebbe assistito all’aggressione della madre e al gesto di autolesionismo del padre.

Sul posto è intervenuto il personale del 118: la donna è stata trasportata in ospedale con delle ferite da arma da taglio, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il tentato suicidio dell’aggressore

Dopo aver accoltellato la moglie, l’uomo avrebbe tentato il suicidio provocandosi un profondo taglio alla gola.

È stato quindi ricoverato in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi, mentre la donna non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo è comunque stato arrestato dai carabinieri che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

A lanciare l’allarme sarebbe stata sempre la donna con una chiamata ai numeri di emergenza che ha fatto scattare l’intervento sul posto di forze dell’ordine e sanitari del 118.

Un episodio simile a Torino

Nella stessa giornata, un episodio simile è avvenuto a Torino dove una donna di 31 anni si è salvata dall’aggressione del compagno, rifugiandosi dai vicini.

L’uomo avrebbe tentato di gettarla giù dal terrazzo e di strangolarla a seguito di una banale lite, ma lei è riuscita a mettersi in salvo con la figlia di un anno.

Dopo la fuga della compagna, il 37enne si è suicidato, lanciandosi dal balcone al decimo piano di un palazzo.