Accoltella padre e figlio al pranzo di Natale in una rissa tra tavoli, vicino Torino: arrestato

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rissa finita nel sangue in un ristorante a Natale. Un 34enne è stato arrestato per aver accoltellato i vicini di tavolo a Pino Torinese durante il pranzo del 25 dicembre. L’aggressione è avvenuta al culmine di una lite scoppiata tra ospiti del locale alle porte di Torino, che si è trasformata in un tentato omicidio contro un uomo e il figlio di 16 anni.

La rissa al pranzo di Natale

L’episodio si è verificato all’Home Restaurant in strada Traforo del Pino, a Pino Torinese, nell’hinterland del capoluogo piemontese.

Secondo le ricostruzioni riportate da La Stampa, la lite è nata per futili motivi tra due tavolate che stavano festeggiando il Natale da alcune ore, quando a un certo punto il 34enne ha dato seguito agli insulti e alle minacce scambiate con l’altro cliente del ristorante.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il comune di Pino Torinese dove è avvenuto il tentato omicidio durante il pranzo di Natale

L’accoltellamento nel ristorante di Pino Torinese

Con un coltello da tavola in mano, l’aggressore si è scagliato contro un uomo di 38 anni, colpendolo con due fendenti all’addome. Il figlio 16enne è intervenuto cercando di difendere il padre e rimanendo anche lui ferito, anche se lievemente.

Il 34enne è stato fermato e disarmato dagli altri commensali e dal personale del ristorante, che ha subito chiamato i soccorsi.

“Io non ho visto cosa sia successo – ha raccontato la titolare a Repubblica – so che erano di due tavolate diverse e forse c’è stato qualche insulto a distanza, dicono per qualche sguardo di troppo. Non credo che fossero ubriachi perché nel menù c’era una bottiglia di vino ogni quattro persone e nessuno me ne ha chieste altre”

L’arresto e i soccorsi

Arrivati sul posto, i carabinieri di Pino Torinese e della sezione operativa della Compagnia di Chieri hanno arrestato l’uomo per tentato omicidio: il 34enne originario di Settimo Torinese è stato portato in carcere alla casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

Nel luogo dell’aggressione anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato padre e figlio all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

Il 38enne è ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre il 16enne è stato curato alla mano e dimesso con 20 giorni di prognosi.