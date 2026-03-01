Accoltella un 14enne sul bus a Rivarolo vicino Genova, minorenne italo-albanese fermato per l'aggressione

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un ragazzo di 14 anni di origine tunisina è stato accoltellato su un bus a Rivarolo, Genova. Pur in condizioni gravi, il 14enne non sarebbe in pericolo di vita. Per la sua aggressione è stato fermato un altro minorenne italo-albanese che avrebbe colpito la vittima con due fendenti al petto e all’addome.

Aggressione su un bus a Rivarolo, Genova

Un 14enne è stato ferito a coltellate su un autobus cittadino a Genova. Dopo qualche ora, un altro minorenne – di 15 anni – è stato fermato dalla polizia per l’aggressione.

I fatti risalgono alla serata di sabato 28 febbraio e si sono svolti a Rivarolo, in Valpolcevera, Genova.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Accoltellato un 14enne

Un 14enne è stato aggredito mentre si trovava su un bus cittadino nel quartiere genovese di Rivarolo. Il ragazzo è stato raggiunto da un paio di coltellate che sarebbero state sferrate da un quasi coetaneo, un ragazzo di 15 anni, che è stato fermato nelle ore successive.

La vittima ha riportato gravi ferite ad addome e petto ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Qui nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre il versamento di sangue causato dalle ferite.

È ancora ricoverato in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici hanno confermato che la prognosi è riservata e che le sue condizioni sono stabili.

Arrestato il presunto colpevole: è anche lui un minorenne

A seguito dell’aggressione occorsa su un bus Amt della linea 7 che transitava in via Teresa Durazzo Pallavicini, è stato prima individuato e poi fermato dalla Squadra mobile della Questura di Genova il presunto autore del tentato omicidio. Si tratta di un ragazzo di 15 anni nato a Genova ma di origine albanese che si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Questi sarebbe inizialmente fuggito e poi rintracciato nella sua abitazione e trovato in possesso degli abiti utilizzati durante l’aggressione, di cui stava provando a disfarsi. Si cerca ancora l’arma e gli inquirenti stanno cercando anche di ricostruire quanto accaduto e il movente.

Pochi istanti dopo l’accoltellamento, l’autista del bus, accortosi del fatto, aveva fermato il mezzo dopo aver sentito le urla. Sul posto erano intervenuti subito un’automedica e un mezzo di soccorso di base dal Croce Bianca di Bolzaneto, insieme alle volanti della polizia. Ora il bus è stato portato in rimessa e posto sotto sequestro.