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È stato arrestato un pregiudicato sassarese di 44 anni per lesioni personali aggravate, porto abusivo di arma ed evasione a seguito di un accoltellamento avvenuto nel quartiere Monte Rosello. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e fermato dalla Polizia di Stato dopo accurate indagini. L’arresto è stato eseguito in flagranza per la detenzione di un’arma e fuori flagranza per gli altri reati contestati.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio lo scorso 3 luglio, quando un giovane è stato accoltellato nel quartiere Monte Rosello di Sassari. L’aggressore si era dato alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, rendendo necessario un intenso lavoro investigativo da parte della Squadra Mobile.

Grazie a una serie di verbalizzazioni raccolte nei giorni successivi e a una ricostruzione dettagliata dei movimenti del responsabile, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dell’autore dell’aggressione. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine, che al momento dei fatti si trovava agli arresti domiciliari.

La perquisizione e il ritrovamento delle armi

Una volta individuato il sospettato, la Polizia ha eseguito una perquisizione personale, durante la quale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico del tipo “liner lock”. Questo tipo di arma bianca, dotata di un sistema di apertura e bloccaggio con una sola mano, rientra tra quelle vietate dal decreto sicurezza contro le bande giovanili. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri due coltelli della stessa tipologia.

Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di arma e fuori flagranza per lesioni gravi ed evasione. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto il trasferimento dell’indagato presso la casa circondariale di Sassari.

Un caso giuridico rilevante per la Sardegna

L’arresto rappresenta il primo caso in Sardegna di applicazione dell’art. 4 bis della legge 110/1975, nell’ambito delle azioni di contrasto alla violenza giovanile. Le autorità sottolineano che il principio di non colpevolezza dell’indagato resta salvo fino a sentenza definitiva.

IPA