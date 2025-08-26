Accoltella un professore a Bassano del Grappa, fermato il presunto aggressore: riconosciuto dalle scarpe rosse

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Identificato e fermato il presunto accoltellatore del professore di Bassano del Grappa. Si tratterebbe di un uomo sulla trentina riconosciuto da un tassista in servizio nella zona della stazione del comune nel Vicentino, probabilmente prima di prendere un treno per sfuggire alla cattura. Il sospettato dell’aggressione sarebbe stato riconosciuto per il dettaglio delle scarpe rosse che avrebbe indossato anche quando ha accoltellato il docente, soltanto perché gli avrebbe rifiutato una sigaretta.

L’accoltellamento a Bassano del Grappa

L’episodio è avvenuto vicino al centro storico di Bassano del Grappa, nella giornata di lunedì 25 agosto. Il professore di matematica stava camminando lungo viale XI febbraio, diretto probabilmente al Liceo Brocchi dove insegna e dove avrebbe dovuto iniziare i corsi di recupero.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il docente 62enne sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che l’avrebbe colpito con un fendente alla schiena per aver ricevuto un “no” in risposta alla richiesta di una sigaretta.

Il comune di Bassano del Grappa, nel Vicentino, dove è stato accoltellato il professore

Il fermo del presunto aggressore

Dopo essersi dato alla fuga, il presunto aggressore sarebbe stato individuato da un tassista, la cui attenzione è stata catturata dalle scarpe rosse indicate dalle forze dell’ordine come segno distintivo del ricercato.

L’autista in servizio alla stazione l’avrebbe notato seduto su una panchina, proprio subito dopo aver visto la foto mostrata dai carabinieri e, come riportato dal Corriere della Sera, gli si sarebbe avvicinato per offrirgli una sigaretta, mentre veniva allertato il 112.

I militari dell’Arma intervenuti sul posto hanno fermato il sospettato, che probabilmente stava cercando di salire su un treno per allontanarsi dal paese, e lo hanno portato in caserma: attende adesso di conoscere i reati di cui è accusato, che potrebbero andare dalle lesioni personali al tentato omicidio.

Le condizioni del professore

Il professore di Bassano del Grappa è stato intanto dichiarato fuori pericolo di vita dopo il ricovero in gravi condizioni all’ospedale di San Bassiano.

Operato nel tardo pomeriggio di martedì 26 per la rimozione di due piccoli frammenti di lama ceramica vicini all’aorta e una vertebra, il 62enne è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del San Bortolo di Vicenza.