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È stato eseguito un arresto per tentato omicidio a Torino, dove un cittadino marocchino di cinquantaquattro anni è stato fermato dopo aver accoltellato un uomo, probabilmente al culmine di una lite legata all’acquisto di stupefacenti. Il fatto è avvenuto negli ultimi giorni di maggio, durante la notte, in Largo Giulio Cesare angolo via Volpiano.

La ricostruzione dei fatti attraverso le immagini di videosorveglianza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una pattuglia della Squadra Volante ha trovato una persona riversa a terra, con una ferita da arma da taglio all’altezza del costato. L’uomo, in condizioni gravi, è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico in rianimazione.

Le indagini, coordinate dal Commissariato di P.S. Barriera Milano, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, gli investigatori hanno potuto identificare il responsabile. La lite, avvenuta in corso Giulio Cesare, sarebbe scoppiata per motivi legati all’acquisto di stupefacente.

Nel corso della discussione, il cittadino marocchino avrebbe estratto un coltello, minacciando la vittima puntandolo al collo. Un terzo soggetto avrebbe invitato la vittima ad allontanarsi, cosa che è effettivamente avvenuta. Tuttavia, l’aggressore ha seguito la vittima in via Volpiano, colpendola con un fendente al costato.

L’arresto e le prove raccolte

Gli agenti sono riusciti a individuare il presunto autore dell’aggressione all’interno di un furgone abbandonato, luogo in cui era solito dimorare. Al momento del fermo, l’uomo indossava ancora gli stessi abiti utilizzati durante il fatto: sulla maglia erano visibili tracce di sangue, elemento che ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario a suo carico.

La misura cautelare e la fase delle indagini

Il fermo per indiziato di delitto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare in carcere per il cittadino marocchino di cinquantaquattro anni.

Questo episodio di violenza si inserisce in un contesto di attenzione crescente da parte delle forze dell’ordine per la sicurezza nei quartieri di Torino. La presenza di episodi legati allo spaccio e alle aggressioni rappresenta una delle principali criticità su cui la Polizia di Stato continua a intervenire, anche attraverso l’uso di tecnologie come la videosorveglianza e il rafforzamento dei controlli sul territorio.

IPA