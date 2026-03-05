NOTIZIE
Accoltella una donna sul bus al Vomero a Napoli, 39enne fermato voleva "attirare l'attenzione di Gratteri"

Napoli, donna di 32 anni accoltellata al Vomero su un bus: l'aggressore ha agito senza apparente motivo

Spaventosa aggressione a Napoli, nel quartiere Vomero: una donna di 32 anni, mentre si trovava su un bus nella serata di giovedì 5 marzo, è stata accoltellata senza motivo da un uomo 39enne con il quale non ha alcun legame. L’episodio di è verificato in via Simone Martini. La giovane è stata colpita al volto e alle braccia e ora si trova all’ospedale Cardarelli. Non è in pericolo di vita. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri. Quando gli agenti lo hanno bloccato, ha iniziato a urlare il nome del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.

Napoli, donna 32enne accoltellata al Vomero su un bus

L’aggressione è avvenuta su un autobus dell’Anm della linea 132. La donna è stata colpita con un coltello al volto e alle braccia da un uomo a lei sconosciuto di 39 anni, residente nel quartiere Pianura. Il gesto è stato compiuto senza apparente motivo.

Fondamentale per il salvataggio, prima dell’arrivo dei carabinieri, l’atteggiamento dell’autista che è riuscito in qualche modo a tenere a bada il 39enne.

Cerchiata in rosso, sulla mappa, la zona in cui si è verificata l'aggressione

Una volta giunti sul posto, i militari del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno fermato e arrestato l’autore dell’agguato. Nel frattempo la 32enne è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Cardarelli. Non verserebbe in condizioni critiche.

L’aggressore 39enne ha rischiato il linciaggio e ha urlato “Nicola Gratteri”

L’uomo, nel momento in cui è stato condotto fuori dal bus in manette, ha urlato ripetutamente il nome del procuratore di Napoli: “Nicola Gratteri!”.

Prima dell’intervento dei carabinieri, come mostrano anche alcuni video trapelati sui social, l’aggressore ha rischiato di essere linciato dalla folla.

Usb: “Serve un tavolo permanente tra sindacati, aziende ed istituzioni”

Sulla vicenda è intervenuto anche Marco Sansone di Usb: “La prontezza del giovane autista dell’Anm, che ha fermato il mezzo ed ha provato a calmare l’aggressore, mentre i presenti comunicavano con le forze dell’ordine, ha probabilmente scongiurato il peggio”.

“Un episodio – ha aggiunto Sansone – che conferma una volta di più la necessità di garantire sicurezza al personale front line del trasporto pubblico locale, proteggendo le postazioni dove si presta servizio ed aumentando i controlli all’interno degli autobus e delle stazioni metropolitane”.

“Aziende e Prefetture del territorio non possono continuare ad essere indifferenti in attesa che ci scappi il morto, serve subito un tavolo permanente tra sindacati, aziende ed istituzioni”, ha concluso il sindacalista.

