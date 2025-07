Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato nel tardo pomeriggio del 21 luglio a Ravenna un minorenne tunisino per aggressione con coltello avvenuta nei pressi del Duomo. Il giovane, ritenuto responsabile dell’episodio violento verificatosi la sera del 15 luglio 2025, è stato arrestato e sottoposto a misura cautelare in comunità, come disposto dal gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura Minorile di Bologna.

Le indagini e l’arresto del sospettato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha eseguito l’arresto del giovane tunisino in seguito a un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni. L’operazione è stata il risultato di un’attenta attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Minorile, che ha permesso di raccogliere un quadro indiziario ritenuto solido dall’autorità giudiziaria.

La ricostruzione dell’aggressione vicino al Duomo

L’episodio di aggressione si è consumato nella serata del 15 luglio 2025 nei pressi del Duomo di Ravenna. Le forze dell’ordine hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, alle testimonianze raccolte sul posto e agli approfondimenti medico-legali effettuati da un consulente incaricato di valutare la gravità della ferita riportata dalla vittima, un giovane aggredito con un coltello.

Le accuse e i precedenti del minorenne

Al giovane arrestato sono state contestate le accuse di lesioni pluriaggravate e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Dalle informazioni diffuse dalla Polizia di Stato emerge che il minorenne era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona. A suo carico risultava inoltre una misura di prevenzione dell’avviso orale, emessa dal Questore in passato.

La misura cautelare e il trasferimento in comunità

In seguito all’arresto, il giovane tunisino è stato collocato presso una struttura fuori regione, dove dovrà osservare la misura cautelare disposta dal giudice. La decisione di trasferirlo in una comunità è stata presa per garantire la sicurezza della collettività e favorire un percorso di recupero, come previsto dalla normativa per i minori autori di reati gravi.

Il ruolo della Procura Minorile e della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è stata condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Minorile, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell’inchiesta. Gli agenti della Squadra Mobile hanno lavorato in sinergia con i magistrati, raccogliendo elementi probatori fondamentali per l’emissione dell’ordinanza cautelare da parte del gip.

La risposta delle istituzioni e l’impegno contro la violenza

L’arresto del minorenne tunisino rappresenta un segnale importante nella lotta alla violenza giovanile e all’uso di armi in contesti urbani. Le istituzioni locali e le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nel contrastare episodi di aggressione e nel garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle aree più frequentate come il centro storico di Ravenna.

IPA