Accoltellamento nella notte a Grosseto dopo la lite, due feriti di cui uno in gravi condizioni

Due giovani albanesi sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un accoltellamento avvenuto nella notte a Grosseto, in via Aurelia Nord. La lite sarebbe nata per futili motivi davanti a un locale. Un trentenne, colpito all’addome, è stato operato all’ospedale Misericordia; l’altro ha riportato ferite lievi. Le forze dell’ordine indagano per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Accoltellamento nella notte a Grosseto

Notte di violenza a Grosseto, dove una lite scoppiata davanti a un locale di via Aurelia Nord è degenerata in un accoltellamento. L’allarme è scattato intorno alle 3.30 di oggi – domenica 9 novembre 2025 – quando il 118 è intervenuto per soccorrere due persone ferite.

Secondo quanto riportato da La Nazione, i sanitari sono arrivati sul posto con un’automedica e due ambulanze, una della Croce Rossa e una dell’Anpas di Roselle.

I due feriti, entrambi giovani, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto: uno in codice rosso e l’altro in codice minore.

Le condizioni dei due feriti

Le condizioni dei due uomini feriti sono apparse subito diverse: il primo, colpito da un fendente all’addome, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ricoverato nel reparto di chirurgia. L’altro, ferito a un braccio, è stato medicato e dimesso poche ore dopo.

Secondo quanto riferito da Maremma Oggi, i protagonisti dell’episodio sono due cittadini albanesi di 29 e 30 anni. La lite sarebbe nata per motivi banali, probabilmente un diverbio tra conoscenti, ma gli investigatori non escludono il coinvolgimento di altre persone.

Entrambi avrebbero impugnato un coltello, e nel corso della colluttazione si sarebbero feriti a vicenda. Il trentenne, raggiunto all’addome, ha riportato la ferita più grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

Grosseto, indagini in corso per chiarire le responsabilità

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti Polizia e Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze di chi era presente e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare eventuali altri coinvolti.

Secondo le prime ipotesi, i due giovani avrebbero avuto un diverbio e la lite sarebbe scoppiata all’interno, per poi spostarsi sulla strada. Resta da chiarire se l’uso dei coltelli sia stato immediato o conseguenza dell’escalation della discussione, quali siano le responsabilità penali dei soggetti coinvolti e se fossero coinvolte altre persone nella vicenda.