È stata disposta la sospensione della licenza per 7 giorni alla discoteca “Caffè Latino” di Alba, a seguito di un grave accoltellamento avvenuto nella notte tra il 21 settembre e il 22 settembre. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Cuneo, è stato eseguito per motivi di sicurezza pubblica dopo che due episodi di aggressione sono stati segnalati all’interno del locale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa in seguito a una serie di accadimenti che hanno messo in allarme le forze dell’ordine e la comunità locale. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo che la notte del 21 settembre si sono verificati due episodi distinti di violenza all’interno della discoteca.

La ricostruzione dei fatti

La notte tra il 21 settembre e il 22 settembre si è trasformata in un incubo per i frequentatori del “Caffè Latino”, noto locale di Alba. Intorno alle 02.00, un giovane di nazionalità albanese è stato vittima di un grave accoltellamento. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Alba e dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima.

Il giovane, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Verduno, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo compiutamente, confermando la sua regolare presenza sul territorio nazionale.

Un’altra aggressione nella stessa notte

Ma non è stato l’unico episodio di violenza registrato quella notte. Poco più di un’ora prima, alle 01.05, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Alba sono intervenuti per una segnalazione relativa a una precedente aggressione. Anche in questo caso, i sanitari hanno dovuto prestare cure ad altri soggetti coinvolti, refertando le lesioni subite.

Questi due episodi ravvicinati hanno destato forte preoccupazione tra le forze dell’ordine, che hanno ritenuto necessario adottare misure immediate per prevenire ulteriori rischi per l’incolumità pubblica.

Il provvedimento del Questore

Alla luce dei gravi e reiterati episodi accertati, il Questore della Provincia di Cuneo ha deciso di sospendere la licenza della discoteca “Caffè Latino” ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). La sospensione, della durata di 7 giorni, ha comportato l’immediata chiusura del locale.

La notifica del provvedimento è stata eseguita nella mattinata odierna dal personale della Polizia di Stato della Questura di Cuneo, congiuntamente ai militari della Compagnia dei Carabinieri di Alba. L’azione congiunta delle forze dell’ordine ha sottolineato la gravità della situazione e la necessità di un intervento tempestivo.

Le motivazioni della chiusura

Il provvedimento di sospensione della licenza, come precisato dal Questore, ha carattere cautelare e non sanzionatorio. L’obiettivo principale è quello di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini. La decisione è stata presa dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, che ha valutato la situazione di concreto pericolo per l’ordine pubblico.

Il Questore ha inoltre annunciato che saranno intensificati i controlli di polizia amministrativa nei confronti dei locali pubblici, con particolare attenzione alle condizioni di Safety e Security. Verranno inoltre accertate eventuali responsabilità dei titolari delle licenze, soprattutto in relazione a possibili carenze nella gestione della sicurezza all’interno dei locali.

