Accoltellata alla schiena a Ponticelli a Napoli, 23enne morta in ospedale dopo l'aggressione

Tragedia nel quartiere di Ponticelli a Napoli, dove una 23enne è morta all’ospedale Villa Betania dopo essere stata accoltellata alla schiena. Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato locale indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio, che potrebbe essere avvenuto in strada. I sospetti ricadono su un parente che si è reso irreperibile.

Ilenia Musella, chi è la 23enne morta

Il grave episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 3 febbraio a Napoli, nella zona orientale del capoluogo. La vittima è una giovane di circa 23 anni: come riporta Il Mattino, è stata identificata come Ilenia Musella, originaria del Parco Conocal di Ponticelli.

La giovane donna è stata aggredita mortalmente con un coltello alla schiena. Trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Villa Betania su un’auto privata, purtroppo è deceduta in concomitanza con il suo arrivo, a causa della gravità della ferita.

Le indagini sul caso di Ponticelli

Gli agenti della Polizia di Stato si sono recati immediatamente presso il pronto soccorso, allertati dall’arrivo della giovane, e hanno avviato gli accertamenti del caso, raccogliendo testimonianze per cercare di ricostruire esattamente quando, come e perché si è verificata l’aggressione.

Secondo le prime indiscrezioni, riportate da Repubblica, sarebbero stati alcuni residenti del complesso di edilizia popolare “Parco Conocal” ad accompagnare la giovane in ospedale. Proprio in quell’area si stanno focalizzando le attività degli inquirenti.

Caccia al fratello irreperibile

Sebbene il quadro sia ancora frammentario, gli investigatori ipotizzano che il fendente mortale sia stato sferrato durante una rissa in strada.

Le indagini si sono concentrate attorno alla famiglia della vittima: le ricerche si sono indirizzate verso il fratello, attualmente introvabile, sul quale gravano pesanti sospetti. È in corso una vera e propria caccia all’uomo tra le strade di Ponticelli per rintracciarlo.

Le attività investigative sono affidate a una task force composta dalla Squadra Mobile di Napoli, dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ponticelli e dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Le parole del Prefetto di Napoli

Nel frattempo, la situazione all’esterno del presidio ospedaliero di Villa Betania si è fatta estremamente delicata. Decine di giovani sono radunati in attesa di notizie, mentre la disperazione ha travolto i familiari più stretti.

Per garantire l’ordine pubblico e prevenire possibili disordini o momenti di tensione, è stato predisposto un cordone di sicurezza con diverse pattuglie della Polizia a presidio della struttura.

Come riporta Il Mattino, una zia della giovane ha tentato con urla e spintoni di superare il cordone per raggiungere la salma, mentre la madre della ragazza è stata colpita da un malore.

“È una situazione grave, è una tragedia” ha commentato il prefetto di Napoli Michele Di Bari. “E questa tragedia va letta. Io sono certo che sia la magistratura che le forze di polizia stanno già agendo e dobbiamo affidarci sempre con fiducia sia alla magistratura che alle forze di polizia”.