Accoltellata dal marito fuori dalla Lidl a Seriate, salvata da cassiera e militare: Daniel Manda a processo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Daniel Manda è stato ammesso al rito abbreviato. Il 6 gennaio l’uomo aveva tentato di uccidere la moglie all’esterno di un supermercato Lidl di Seriate (Bergamo) davanti a diversi testimoni. La pubblico ministero Emma Vittorio ha chiesto e ottenuto il rito immediato. La donna era stata salvata grazie all’intervento di un militare, di un elettricista e di una cassiera.

Il tentato omicidio della moglie

Daniel Manda aveva aggredito con un coltello la moglie, al culmine di una lite, nel parcheggio del supermercato Lidl in via Lombardia.

In quel momento erano presenti diverse persone che hanno assistito alla scena. Come riporta Bergamo News, tra i primi a intervenire per fermare l’aggressore c’era stato un elettricista che aveva fermato il furgone in mezzo alla strada e aveva raggiunto l’uomo, tirandogli un calcio nelle parti basse.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Seriate, la località in cui è avvenuto il tentativo di omicidio di Elena Daniela Manda

A quel punto era intervenuto anche il militare Nicola Rea che era riuscito a disarmare Manda e a bloccarlo a terra, in attesa dell’arrivo dei carabinieri.

Ad aiutare la vittima era accorsa anche una cassiera del supermercato invitando i clienti a lanciare pietre addosso all’aggressore per farlo desistere dal suo intento omicida.

L’azione congiunta dei presenti aveva salvato la vita a Elena, che era poi stata trascinata all’interno del negozio con numerose ferite e successivamente affidata ai soccorritori del 118.

Daniel Manda a processo

Daniel Manda, camionista rumeno di 49 anni, è attualmente detenuto nel carcere di Bergamo. Il 12 novembre ha partecipato all’udienza preliminare a suo carico mentre la moglie, di 40 anni, ha preferito non presentarsi.

Il gup ha accolto la richiesta di rito alternativo e ha ammesso come parte civile la vittima, Elena Daniela Manda, e il militare Nicola Rea. Il 7 gennaio si terrà la discussione e la sentenza.

Il racconto della cassiera

Sempre a Bergamo News, una delle cassiere in turno al momento dell’aggressione ha raccontato che una collega era andata ad avvisarli di chiamare i carabinieri.

“Sono uscita per fare qualcosa. C’erano un sacco di persone radunate, le ho incitate ad aiutare”, ha detto la donna aggiungendo che “in prima persona ho visto i sassi nel parcheggio, ho incitato le persone a prenderli e a lanciarli addosso all’uomo. Lui non scappava, non si fermava, continuava a pugnalarla”.