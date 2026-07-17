Accoltellata dall'ex amica durante la lite per un ragazzo a Roma, "ora te lo tieni": la lama resta conficcata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Due ragazze si sono date appuntamento nel cuore della notte per chiarire dei contrasti legati a un ragazzo. L’incontro si è concluso con l’accoltellamento di una delle due in via Francesco Anichini nel quartiere di Tor Bella Monaca di Roma. La 19enne che ha aggredito la ragazza più grande, di 25 anni, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Il coltello era rimasto nel corpo della vittima ed è stato estratto con un delicato intervento chirurgico.

Aggressione con coltello tra ragazze

Si è consumata un’aggressione grave, con coltello, ai danni di una venticinquenne a Roma. Sarebbe stata una ex amica, con la quale aveva discusso per motivi legati a un ragazzo.

La 19enne e la venticinquenne si erano date appuntamento nella notte di mercoledì 16 luglio in via Francesco Anichini, nel quartiere di Tor Bella Monaca di Roma.

L’incontro era stato programmato attraverso alcuni messaggi sui social, che diventano ipotesi di premeditazione della più giovane. È stato anche trovato un secondo coltello tra le aiuole vicino all’incrocio tra via dell’Archeologia e via Giovan Battista Galestruzzi. La 19enne aveva scelto una strada isolata proprio per aggredire la più grande. Per questo rischia l’aggravante oltre all’accusa di tentato omicidio.

La ricostruzione degli eventi

Non solo le prove sul cellulare e la confessione della 19enne una volta fermata: a permettere la ricostruzione dell’aggressione è stata anche una testimone che ha assistito alla scena, un’amica della vittima.

Sappiamo quindi che le due si sono incontrate nella notte e che era stata la più piccola a scegliere quella strada isolata, si ipotizza di proposito. Aveva inoltre, presumibilmente, già preparato un’altra arma di scorta.

La discussione sarebbe degenerata in pochi minuti, trasformandosi in una colluttazione. La 19enne avrebbe quindi estratto un coltello e colpito la più grande diverse volte, almeno quattro o cinque. Infine avrebbe dichiarato: “Adesso te lo tieni”, riferendosi al coltello rimasto nell’addome della vittima.

L’operazione per estrarre l’arma

Sarebbe stata proprio la testimone a caricare l’amica in auto e a dirigersi al policlinico di Tor Vergata. I medici hanno riscontrato diverse ferite, come una al fianco sinistro, una lesione al torace, una contusione polmonare e un taglio all’avambraccio.

La giovane aveva già perso molto sangue e il coltello risultava ancora all’interno del corpo della vittima. Per questo è stato scelto di effettuare immediatamente un’operazione, un intervento chirurgico delicato per rimuoverlo.

Nel frattempo gli agenti hanno trovato la 19enne al pronto soccorso del policlinico Casilino, dove si era presentata con una ferita alla mano. Una volta fermata ha ammesso di essere la persona che ha aggredito la venticinquenne, ma ha anche cambiato più volte il racconto. Una di queste versioni è che avrebbe utilizzato il coltello dell’altra per difendersi.