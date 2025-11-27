Accoltellata dall'ex marito a Firenze nel giorno contro la violenza sulle donne, lei l'aveva già denunciato

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Una donna è stata accoltellata dall’ex marito a Firenze il 25 novembre, dopo essere stata attirata con un pretesto. Colpita alle spalle e al volto, è stata soccorsa e ricoverata con 20 giorni di prognosi. La donna aveva già denunciato l’ex coniuge, che è stato arrestato poco dopo l’aggressione. Dovrà rispondere di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Accoltellata dall’ex marito a Firenze

Una grave aggressione si è verificata durante la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: una donna è stata accoltellata dall’ex marito a Firenze la sera del 25 novembre.

I fatti si sono svolti in via Solferino, dove l’ex coppia si sarebbe incontrata su insistenza dell’uomo. Stando alla ricostruzione delle Forze dell’Ordine, con una scusa l’aggressore avrebbe chiesto all’ex coniuge di incontrarsi all’esterno dell’abitazione.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’aggressione è avvenuta in via Solferino, a Firenze

Durante l’incontro, però, avrebbe colpito alle spalle l’ex moglie con un coltello.

La donna sarebbe stata colpita anche al volto. L’uomo si sarebbe poi dato alla fuga: alcuni passanti sarebbero infatti intervenuti, attirati dalle urla della vittima.

La donna aveva già denunciato

Dopo essere stata soccorsa, la vittima è stata trasferita presso l’ospedale Santa Maria Nuova: per lei 20 giorni di prognosi.

Dalla successiva ricostruzione della vicenda è emerso inoltre un dettaglio: la donna accoltellata dall’ex marito a Firenze aveva già denunciato.

La donna avrebbe infatti subito, nel corso dell’ultimo anno, maltrattamenti sia fisici che psicologici. Tuttavia, la denuncia presentata era stata poi ritirata.

Arrestato l’aggressore

L’ex marito della donna accoltellata a Firenze è stato fermato nella serata del 25 novembre, a pochi minuti dall’aggressione.

Residente nel Mugello, l’ex marito della vittima è stato arrestato. È stato individuato dalla radiomobile e fermato in via Il Prato. Portava ancora con sé l’arma con cui avrebbe aggredito la donna.

I Carabinieri hanno disarmato l’uomo, sequestrando il coltello e portando l’aggressore presso il carcere di Sollicciano.

Dovrà rispondere delle accuse di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.