Accoltellata dall'ex marito a Firenze nel giorno contro la violenza sulle donne, lei l'aveva già denunciato
Una donna è stata accoltellata dall’ex marito a Firenze: l'uomo, già denunciato, è stato arrestato ed è accusato di lesioni e maltrattamenti
Una donna è stata accoltellata dall’ex marito a Firenze il 25 novembre, dopo essere stata attirata con un pretesto. Colpita alle spalle e al volto, è stata soccorsa e ricoverata con 20 giorni di prognosi. La donna aveva già denunciato l’ex coniuge, che è stato arrestato poco dopo l’aggressione. Dovrà rispondere di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.
Accoltellata dall’ex marito a Firenze
Una grave aggressione si è verificata durante la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: una donna è stata accoltellata dall’ex marito a Firenze la sera del 25 novembre.
I fatti si sono svolti in via Solferino, dove l’ex coppia si sarebbe incontrata su insistenza dell’uomo. Stando alla ricostruzione delle Forze dell’Ordine, con una scusa l’aggressore avrebbe chiesto all’ex coniuge di incontrarsi all’esterno dell’abitazione.
L’aggressione è avvenuta in via Solferino, a Firenze
Durante l’incontro, però, avrebbe colpito alle spalle l’ex moglie con un coltello.
La donna sarebbe stata colpita anche al volto. L’uomo si sarebbe poi dato alla fuga: alcuni passanti sarebbero infatti intervenuti, attirati dalle urla della vittima.
La donna aveva già denunciato
Dopo essere stata soccorsa, la vittima è stata trasferita presso l’ospedale Santa Maria Nuova: per lei 20 giorni di prognosi.
Dalla successiva ricostruzione della vicenda è emerso inoltre un dettaglio: la donna accoltellata dall’ex marito a Firenze aveva già denunciato.
La donna avrebbe infatti subito, nel corso dell’ultimo anno, maltrattamenti sia fisici che psicologici. Tuttavia, la denuncia presentata era stata poi ritirata.
Arrestato l’aggressore
L’ex marito della donna accoltellata a Firenze è stato fermato nella serata del 25 novembre, a pochi minuti dall’aggressione.
Residente nel Mugello, l’ex marito della vittima è stato arrestato. È stato individuato dalla radiomobile e fermato in via Il Prato. Portava ancora con sé l’arma con cui avrebbe aggredito la donna.
I Carabinieri hanno disarmato l’uomo, sequestrando il coltello e portando l’aggressore presso il carcere di Sollicciano.
Dovrà rispondere delle accuse di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.