Accoltellata dall'ex marito a Marostica, la denuncia della mamma della aggredita: "Non è la prima volta"

La madre della donna di 42 anni accoltellata dall’ex marito a Marostica, in provincia di Vicenza, ha parlato delle denunce fatte in passato dalla figlia nei confronti del suo aggressore. La prima risalirebbe al 2015, ma molte sarebbero rimaste inascoltate. L’uomo avrebbe anche passato un periodo in carcere, ma i divieti di avvicinamento all’ex moglie non lo hanno fermato.

Il racconto della madre della vittima di Marostica

In un’intervista al programma Dentro la Notizia di Canale 5, la madre della donna di 42 anni aggredita dall’ex marito a Marostica ha parlato delle numerose denunce sporte dalla vittima negli anni contro il suo aggressore:

La prima volta che l’ha aggredita, due anni fa, l’ha sfigurata con l’acqua bollente. Ha fatto 3 mesi di carcere. Ha ricominciato a importunarla fino a oggi. L’ha sfregiata. L’ha accoltellata alla faccia.

ANSA La sala slot dove la donna è stata aggredita

La madre della vittima ha dichiarato che l’avvocato di famiglia ha accumulato tutte le carte delle denunce: “La passavo a prendere di notte, dopo il lavoro, per non farli incontrare” ha raccontato.

Le condizioni della vittima, ancora in ospedale

Durante l’intervista, la madre della vittima ha anche parlato delle condizioni di salute della figlia, ancora ricoverata in ospedale, anche se non in pericolo di vita, per riprendersi dall’aggressione.

La donna avrebbe riportato gravissime ferite al volto, che oltre a sfigurarla le avrebbero fatto perdere la vista da un occhio. Non è ancora chiaro se i danni alla vista siano permanenti o se i medici riusciranno a guarirla.

I miei nipoti non riescono a vedere la madre in quelle condizioni. Non riescono a guardarla senza piangere. Anche loro hanno subito le violenze, ma non si aspettavano di vedere una cosa di questo tipo.

La dinamica dell’aggressione

L’aggressione è avvenuta nella sala slot di Marostica, in provincia di Vicenza, dove la donna lavora. L’aggressore ha subito iniziato ad accoltellare la vittima nella sala principale del locale.

La donna è quindi fuggita in un’altra sala, inseguita dall’ex marito. A quel punto sarebbe intervenuta un’altra donna, cliente della sala slot, che si sarebbe prima interposta tra i due e avrebbe poi chiamato i carabinieri.

Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, hanno arrestato l’aggressore e soccorso la vittima. La madre della 42enne ha denunciato: “Nessuno dei clienti uomini è intervenuto. Si sono girati di spalle”.