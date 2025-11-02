Accoltellate 10 persone e bagno di sangue a Huntingdon su un treno, i testimoni parlano di "scene orribili"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Terrore vicino a Cambridge, in Inghilterra. Su un treno si è verificato un terrificante assalto. Dieci persone sono state accoltellate. Due uomini sono stati arrestati a Huntingdon ed è scattato il “codice Platone”. Si potrebbe trattare di un atto terroristico. Alcuni testimoni presenti sul convoglio hanno riferito che “c’era sangue ovunque” e hanno parlato di “scene orribili”.

Cambridge, Inghilterra: terrore su un treno, accoltellate 10 persone

Dalle prime ricostruzioni dei media inglesi, i cittadini rimasti feriti sono dieci, nove dei quali gravi. L’episodio si è verificato intorno alle 19:30, nella serata di sabato 1 novembre, nei pressi di Huntingdon, su un treno partito da Doncaster diretto alla stazione di Londra King’s Cross

Massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine che hanno arrestato due persone ad Huntingdon, in Cambridgeshire, dove il treno è stato fermato per consentire le operazioni della polizia e per permettere al personale sanitario di prestare aiuto alle persone coinvolte nell’assalto.

IPA Stazione di Huntingdon

“C’è stato un bagno di sangue nei vagoni”, hanno riferito alcuni testimoni parlando con il Sun. Altri hanno spiegato di aver assistito a “scene orribili, come in un film”, con “persone gravemente ferite: è stato il panico a bordo del treno”. Durante l’attacco, alcuni cittadini avrebbero trovato rifugio nei bagni del convoglio.

Come raccontato da un testimone a Sky News, “uno dei due arrestati era un uomo di colore che aveva un grosso coltello con sé. Una volta bloccato il treno, è sceso anche lui con gli altri e, prima di essere arrestato, ha attaccato anche gli addetti della compagnia ferroviaria”.

Il premier Starmer: “Terribile incidente”

“Il terribile incidente avvenuto su un treno nei pressi di Huntingdon è motivo di profonda preoccupazione”, ha dichiarato il primo ministro britannico Sir Keir Starmer.

“I miei pensieri – ha aggiunto – sono per tutte le persone coinvolte e desidero ringraziare i servizi di emergenza per il loro intervento. Chiunque si trovi nella zona dovrebbe seguire le indicazioni della polizia”.

La ministra dell’Interno, Shabana Mahmood, ha detto di essere “profondamente costernata dagli eventi di stasera” e ha invitato la cittadinanza “a non speculare finché la situazione non sarà più chiara”.

Confermato l’arresto dei due assalitori

La British Transport Police, in una nota, ha fatto sapere che condividerà “informazioni appena possibile”, confermando l’arresto di due persone.

La compagnia ferroviaria Lner, che gestisce il servizio locale, ha invitato i passeggeri a non mettersi in viaggio verso Huntingdon, che dista pochi chilometri dalla città universitaria di Cambridge