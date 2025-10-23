Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per lesioni personali gravissime a Gela, dove la polizia ha fatto luce su una violenta aggressione avvenuta lo scorso 21 settembre presso un locale della zona di Macchitella. Un ventiquattrenne è stato arrestato e condotto in carcere, con l’accusa di aver colpito con un coltello un uomo di trentaquattro anni, causandogli ferite permanenti. L’episodio sarebbe scaturito per futili motivi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela e hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, su richiesta della Procura e convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale. L’uomo è accusato di lesioni personali gravissime in concorso con altri tre aggressori, oltre che del reato di porto di coltello, utilizzato durante l’azione violenta.

La ricostruzione dei fatti

L’episodio si è verificato il 21 settembre scorso, quando, all’interno di un esercizio commerciale situato nella zona di Macchitella, un gruppo di quattro persone ha aggredito un uomo di trentaquattro anni. La vittima è stata colpita con una coltellata all’emitorace sinistro, riportando gravi ferite da taglio. Inizialmente soccorso presso l’ospedale di Gela, l’uomo è stato poi trasferito in elicottero a Catania per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, a causa della gravità delle lesioni riportate. L’aggressione, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe avvenuta per motivi futili.

L’individuazione dei responsabili

Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Gela, sono riusciti a identificare i quattro aggressori grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Le riprese hanno permesso di attribuire precise responsabilità al ventiquattrenne arrestato, ritenuto colui che ha sferrato la coltellata alla vittima inerme.

La denuncia successiva e gli sviluppi

Tre giorni dopo l’aggressione, la sorella di uno degli indagati si è recata in Commissariato per denunciare la vittima per violenza sessuale, nel tentativo di giustificare il gesto compiuto dal fratello e dagli amici. Tuttavia, le indagini condotte dagli investigatori non hanno trovato alcun riscontro a tale denuncia, che è stata quindi archiviata come infondata.

L’arresto e la posizione degli indagati

Il ventiquattrenne è stato arrestato mercoledì scorso dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e trasferito presso il carcere di Gela, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

