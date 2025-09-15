Accoltellato a Gussago dopo una lite per la bancarella alla Fiera della caccia, è grave: preso l'aggressore

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Doveva essere una giornata di festa, ma la Fiera della caccia di Gussago, in provincia di Brescia, si è trasformata in teatro di violenza: nella tarda mattinata di domenica 14 settembre, un acceso diverbio tra due ambulanti è degenerato in un violento accoltellamento che ha lasciato sotto choc visitatori ed espositori. Un 32enne del Milanese ha colpito ripetutamente con un coltello un collega di 52 anni di Osio Sotto, ferendolo in modo grave.

Accoltellato alla Fiera della caccia di Gussago

La discussione, secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Giorno, è nata attorno a questioni di autorizzazioni e concessioni di spazio: entrambi i commercianti, però, erano in possesso di permessi regolari.

Il clima, inizialmente acceso, è presto degenerato. Il 32enne, che gestiva una bancarella di prodotti alimentari, ha afferrato un coltello e ha colpito più volte il collega, titolare di uno stand di aspirapolveri.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

La lite è avvenuta alla Fiera della caccia di Gussago, in provincia di Brescia

Le ferite hanno interessato addome, torace, testa e braccia della vittima.

Cosa hanno visto i testimoni

L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno, davanti a numerosi testimoni presenti alla manifestazione organizzata da Federcaccia.

La fiera, giunta alla sua 78ª edizione, ospitava stand gastronomici, esibizioni con cani e gare di tiro, trasformandosi all’improvviso in un luogo di panico.

I presenti hanno assistito attoniti alla scena: a lanciare l’allarme è stata la moglie della vittima, che ha chiamato i soccorsi tra le urla e il sangue.

Come sta il 52enne accoltellato

Il 52enne è stato soccorso in codice rosso dal personale del 118 e trasportato agli Spedali Civili di Brescia.

Secondo i medici, l’uomo ha riportato la perforazione di un polmone e diverse lesioni, ma nonostante la gravità non sarebbe in pericolo di vita.

È stato ricoverato in prognosi riservata, ma sempre cosciente durante le fasi di trasporto e stabilizzazione.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e filmati per ricostruire l’esatta dinamica della lite e capire se vi fossero precedenti attriti tra i due ambulanti.

L’arresto dell’aggressore

L’autore del gesto non ha tentato la fuga. È rimasto accanto alla propria bancarella finché i Carabinieri della Stazione di Gussago, già presenti per il servizio d’ordine insieme alla Polizia Locale, non lo hanno bloccato.

Per il 32enne è scattato immediatamente l’arresto con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria prima del trasferimento nel carcere di Brescia.