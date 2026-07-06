Accoltellato a Milano da Lamin Saidilly fuori dal bar, il racconto dei testimoni: "Non si fermava"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sul caso dell’uomo accoltellato a Milano da Lamin Saidilly fuori da un bar in zona San Siro arrivano i racconti dei testimoni presenti sul luogo dell’aggressione: “Non ha detto niente, ha solo dato le coltellate”, “Non si fermava”. La vittima è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Accoltellato a Milano da Lamin Saidilly, cos’è successo a San Siro

La trasmissione Morning News, nella mattinata di lunedì 6 luglio, ha dato ampio spazio alla vicenda dell’uomo accoltellato fuori da un bar a Milano da Lamin Saidilly.

La ricostruzione dei fatti: sabato 4 luglio, alle ore 7,22 del mattino, in un bar in via Capecelatro alcuni clienti stavano facendo colazione, mentre all’esterno Gerardo, di 55 anni, stava parlando col padre, di 78 anni. All’improvviso alle sue spalle è apparso Lamin Saidilly, di 22 anni, con un coltello con una lama lunga 21 centimetri. Si è avventato su Gerardo colpendolo con 20 coltellate, senza motivo. L’anziano padre della vittima e alcuni clienti hanno gettato a terra l’aggressore, disarmandolo. La polizia lo ha poi preso in consegna.

ANSA

Come sta l’uomo aggredito da Lamin Saidilly a Milano San Siro

Il 55enne aggredito da Lamin Saidilly è ora ricoverato all’ospedale di Niguarda: è ancora intubato e resta in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il suo polmone destro è collassato e il fegato è stato danneggiato.

I racconti dei testimoni sull’aggressione di Lamin Saidilly

Un testimone dell’aggressione ha raccontato a Morning News: “Padre e figlio stavano prendendo il caffè e parlavano in maniera tranquilla. Lui è arrivato e ha cominciato ad accoltellarlo, dal collo alla pancia. Siamo intervenuti, lo abbiamo portato a terra e gli ho tolto il coltello dalla mano. Mi sono anche fatto male. In 10-15 minuti è arrivata la polizia e lo ha portato via. Non ha detto niente, ha solo dato le coltellate“.

“Non si fermava, lo abbiamo bloccato in quattro” è un altro virgolettato riferito dai “testimoni” e riportato in sovraimpressione dalla trasmissione.

La dipendente del bar ha raccontato: “Ho sentito del rumore, sembrava che qualcuno stesse litigando”. Poi ha aggiunto: “Non conoscevo Lamin”.

Lo sfogo di un cliente: “Siamo arrivati a un punto che la sera devo scendere con mia moglie a portare giù il cane, qui polizia e vigili non li vediamo mai”.

Un vicino di casa del papà di Gerardo ha detto: “Lo conosco benissimo, è brava gente”.

Chi è Lamin Saidilly

Lamin Saidilly è un italo-gambiano di Conegliano Veneto, dove vive col padre. Era sparito da casa il 22 giugno e, dal 23 al 30, sarebbe stato a Milano dormendo in 3 alberghi e in rifugi di fortuna.

Non risulta in cura psichiatrica e non conoscerebbe l’uomo che ha aggredito.

È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi.

Le parole dell’avvocato di Lamin Saidilly

In alcune dichiarazioni riportate da ANSA, l’avvocato Simona Brambilla che assiste Lamin Saidilly ha riferito che il ragazzo “non ricorda nulla dell’accaduto“, neanche la frase che gli è stata attribuita (“Mi sono divertito, una volta fuori lo rifaccio“).

Lamin Saidilly, ha spiegato ancora il suo legale, non ha chiesto gli arresti domiciliari o altro, “anche per non mettere in difficoltà il padre.

All’avvocato Brambilla, è sembrato “un ragazzo molto smarrito e confuso“.

L’agenzia ANSA ha riferito inoltre che Lamin Saidilly sarebbe stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Dopo una lite, il padre l’avrebbe mandato fuori di casa ed è così arrivato a Milano lo scorso 23 giugno.