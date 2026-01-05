Accoltellato a Milano in viale Sarca per difendere amico dalla rapina, 15enne grave e aggressore in fuga

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Aggressione a Milano, un ragazzo di 15 anni è stato ferito gravemente in strada in viale Sarca. Secondo una prima ricostruzione, il 15enne sarebbe stato accoltellato mentre cercava di difendere un suo amico da un tentativo di rapina. L’aggressore è fuggito, il ragazzo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale. Sul caso indagano i carabinieri.

15enne accoltellato a Milano in viale Sarca

Nuovo episodio di violenza a Milano. Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato durante un tentativo di rapina in viale Sarca, in zona Bicocca. Lo riporta Repubblica.

L’aggressore, che è poi fuggito, ha colpito il giovane con almeno due fendenti al volto e all’addome.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 5 gennaio, attorno alle 17.30, a pochi passi dal centro commerciale Bicocca Village.

Grave in ospedale

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i carabinieri.

Il 15enne accoltellato è stato soccorso e trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Le condizioni del giovane, residente con la famiglia a Cologno Monzese, sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il tentativo di rapina

Su quanto accaduto indagano i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Milano Porta Monforte.

Secondo una prima ricostruzione, l’accoltellamento sarebbe avvenuto durante un tentativo di rapina.

Il 15enne era assieme a un amico suo coetaneo quando i due sarebbero stati avvicinati e bloccati in strada da un uomo armato di coltello.

L’aggressore avrebbe intimato all’amico della vittima di consegnargli il giubbotto, il 15enne sarebbe quindi intervenuto in sua difesa.

L’uomo avrebbe colpito il 15enne con diversi fendenti al volto e all’addome, per poi darsi alla fuga a piedi.

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per cercare di risalire all’identità dell’aggressore.

Al vaglio degli inquirenti ci sono le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona.