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È stato eseguito un arresto per tentato omicidio in seguito a una violenta lite tra vicini avvenuta nella notte del 14 agosto a Novara. Un uomo di 50 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito un vicino di casa, che è stato gravemente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale.

L’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Volante è stato richiesto a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112. La chiamata segnalava una violenta lite in corso tra due vicini di casa in uno stabile di via Dante Graziosi, nel capoluogo piemontese.

Giunti rapidamente sul posto, gli operatori hanno trovato un uomo di 68 anni riverso a terra, gravemente ferito al fianco da un’arma da taglio. Il personale sanitario del 118 ha prestato i primi soccorsi e ha trasportato la vittima in codice rosso presso il locale ospedale, dove è stata sottoposta a un urgente intervento chirurgico. L’uomo è stato poi ricoverato in prognosi riservata, a causa della gravità delle lesioni riportate.

L’identificazione e l’arresto dell’aggressore

Le indagini svolte nell’immediatezza hanno permesso agli agenti di individuare il presunto autore dell’aggressione: si tratta di un vicino di casa della vittima, un cittadino italiano di 50 anni, classe ‘76. Alla presenza degli operatori, l’uomo ha ammesso di aver aggredito il vicino durante la lite. Sul luogo dell’aggressione sono stati rinvenuti e sequestrati un coltello da cucina, con tracce apparentemente biologiche, e altri elementi utili alle indagini, repertati dal personale della Polizia Scientifica.

La dinamica dell’aggressione è ancora oggetto di approfonditi accertamenti da parte degli investigatori. Dai primi elementi raccolti, sembra che tutto sia nato da un diverbio tra i due vicini, che sarebbe poi degenerato in una violenta colluttazione, culminata nell’accoltellamento della vittima.

Alla luce degli elementi raccolti e della gravità delle lesioni riportate dalla vittima, il presunto responsabile è stato tratto in arresto per l’ipotesi di tentato omicidio. L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere.

Le indagini in corso

Le attività investigative proseguono per ricostruire in modo completo la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti. Gli inquirenti stanno analizzando tutti gli elementi raccolti sulla scena, compresi i reperti sequestrati, per chiarire ogni dettaglio dell’aggressione avvenuta a Novara.

IPA