Accoltellato a Prato per difendere un collega, è ricoverato in gravi condizioni: fermati due sospettati

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Un italiano e un sudamericano sono stati fermati e portati in questura a Prato, si ipotizza siano i responsabili dell’aggressione a un 23enne accoltellato nel centro della città. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. La polizia accusa i due di essere coinvolti nell’accaduto, che va a configurarsi come un episodio di tentato omicidio.

Accoltellato 23enne a Prato

Secondo una ricostruzione, il 23enne accoltellato è un italiano dipendente di uno dei locali della piazza Mercatale.

Il giovane aveva terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme a una collega poco dopo l’una nella notte tra l’11 e il 12 maggio.

Gli aggressori li avrebbero avvicinati e avrebbero iniziato prima a molestare la donna, poi avrebbero chiesto denaro al ragazzo.

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Al rifiuto del 23enne di dargli dei soldi, uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendolo al petto.

Il 23enne grave in ospedale

Durante l’aggressione, la lama del coltello ha raggiunto il cuore del giovane che si è accasciato a terra in arresto cardiaco.

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente riuscendo a rianimare il 23enne che è stato quindi trasferito d’urgenza in ospedale.

Il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento cardiochirurgico ed è ricoverato in rianimazione, intubato e in prognosi riservata.

Il fermo dei due presunti aggressori

In piazza Mercatale a Prato sono arrivati anche gli equipaggi delle Volanti che hanno avviato le ricerche dei responsabili raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere.

Nel corso della notte gli agenti hanno rintracciato i due presunti aggressori, che sono in questura a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Uno dei due fermati, secondo quanto si apprende, sarebbe un minorenne, cittadino italiano di circa 16 anni. I due sono stati fermati dopo l’identificazione e sottoposti a fermo di polizia giudiziaria. Sarebbero stati riconosciuti da testimoni come gli aggressori del 23enne.