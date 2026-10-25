Accoltellato a Sassari fuori da un locale, ad aggredirlo un 19enne già arrestato per tentato omicidio

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Un ragazzo di 19 anni avrebbe accoltellato fuori da un locale di Sassari un 17enne, causandogli gravi ferite al torace. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove è stata operata d’urgenza. Le sue condizioni non sono note. Le forze dell’ordine hanno arrestato il presunto aggressore, che sarebbe già stato denunciato per un altro accoltellamento, avvenuto un anno fa.

Minorenne accoltellato fuori da un locale a Sassari

Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre un ragazzo di 19 anni avrebbe accoltellato al torace un 17enne fuori dal locale Le Iene, poco fuori dal centro storico di Sassari.

L’aggressione si sarebbe svolta durante una rissa, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, che cita fonti della polizia di Stato.

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La vittima sarebbe stata colpita più volte e sarebbe rimasta a terra. A quel punto la rissa si sarebbe conclusa e l’aggressore sarebbe fuggito.

L’operazione d’urgenza

Alcuni testimoni hanno subito chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. Un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto e ha trasportato d’urgenza il 17enne all’ospedale Santissima Annunziata.

Qui i medici hanno subito riscontrato che il ragazzo era in condizioni molto gravi ed era in pericolo di vita. È stato necessario operarlo d’urgenza per evitarne la morte.

Al momento le condizioni del giovane a seguito dell’operazione non sono chiare, come non è possibile ricostruire se si trovi ancora o meno in pericolo di vita o se abbia riportato danni permanenti a causa dell’aggressione.

Fermato il presunto aggressore, che avrebbe già accoltellato un’altra persona

La polizia ha fermato quasi immediatamente un 19enne, che alcuni testimoni avrebbero indicato come l’aggressore del 17enne. È difeso dall’avvocato Gianluigi Poddighe.

Dopo alcune indagini, gli agenti hanno ricostruito che si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine per un fatto del tutto simile.

Nel 2025, durante i festeggiamenti per San Giovanni Battista, ricorrenza molto sentita in città, avrebbe aggredito un altro ragazzo con dieci coltellate. In quel caso era stato arrestato, secondo il Corriere, con l’accusa di tentato omicidio.