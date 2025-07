Accoltellato a Varcaturo nella rissa per la partita di calcio in campeggio, 15enne grave: arrestato 18enne

Partita di calcio finita con un 15enne accoltellato in un campeggio di Giugliano in Campania, nel Napoletano. Il minorenne è stato operato d’urgenza per la perforazione del fegato e si trova ricoverato in prognosi riservata. Arrestato il 18enne che l’avrebbe colpito, al culmine di una rissa scoppiata tra alcuni ragazzi presenti nella struttura in località Varcaturo.

L’accoltellamento a Varcaturo

L’aggressione è avvenuta intorno alle 21 di giovedì 24 luglio, durante una partita di calcio nel camping Liternum di via Foce Vecchia, nella frazione del comune in provincia di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania per ristabilire l’ordine in una situazione di forte tensione tra le persone che si erano accalcate dopo l’episodio. I militari dell’Arma hanno identificato e arrestato il responsabile dell’accoltellamento, un 18enne incensurato, nel frattempo tornato a casa con la famiglia per paura di ritorsioni da parte di parenti e amici del 15enne.

La frazione Varcaturo di Giugliano in Campania, dove è avvenuto l’accoltellamento durante una rissa tra ragazzi in campeggio

La rissa in campeggio

Secondo quanto ricostruito, il minorenne sarebbe stato colpito durante una rissa che si era scatenata tra i ragazzi in campo.

Il 18enne sarebbe intervenuto per prendere le difese del fratello, anche lui 15enne, e avrebbe estratto un coltello a scatto che portava nel marsupio: nella colluttazione avrebbe sferrato una coltellata al minorenne, colpendolo all’addome.

La vittima dell’aggressione è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si trova in prognosi riservata dopo essere stata sottoposta immediatamente un intervento chirurgico al fegato, perforato in seguito al fendente.

L’autore dell’aggressione si trova in attesa di giudizio in carcere, con l’accusa di tentato omicidio.

L’omicidio di Nicola Mirti

Sempre a Varcaturo, un 18enne, Nicola Mirti, era rimasto vittima di un accoltellamento in spiaggia nel giugno scorso.

Il ragazzo era stato colpito da due coltellate al torace da Salvatore Sannino, 19enne finito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per omicidio volontario.

Secondo quanto ricostruito, il delitto sarebbe avvenuto nell’ambito di una rivalità legata anche a frequentazioni criminali.