Accoltellato ad Abbiategrasso da due persone a volto coperto, ferito alle gambe: ricoverato in ospedale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un giovane è stato accoltellato ad Abbiategrasso nella notte tra il 2 e il 3 agosto da due persone a volto coperto, riportando ferite alle gambe. Soccorso dal 118, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Vigevano e non è in pericolo di vita. I Carabinieri indagano sul movente e analizzano le telecamere della zona, nota come piazza di spaccio, per identificare i responsabili.

Giovane accoltellato ad Abbiategrasso

Un ragazzo di circa vent’anni è stato aggredito e ferito nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto ad Abbiategrasso, comune alle porte di Milano.

Come riportato da Fanpage, l’episodio si è verificato in via Luigi Boccherini, nei pressi del civico 16, pochi minuti prima della mezzanotte, in una zona residenziale nota alle Forze dell’Ordine come area di spaccio.

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Immediata la risposta dei soccorsi: la centrale operativa dell’AREU ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza del 118 in codice rosso. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’aggressione, la vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale civile di Vigevano, dove si trova ricoverata ma non risulta in pericolo di vita.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, il giovane è stato raggiunto da due persone con il volto mascherato, le quali gli hanno sferrato due fendenti alle gambe.

Gli aggressori sono riusciti a far perdere le proprie tracce subito dopo l’agguato. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e determinare il movente dell’attacco.

Disposto l’ascolto di eventuali testimoni e l’acquisizione dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti nel quartiere, utili a ricostruire le vie di fuga utilizzate dai responsabili.

Allarme armi bianche in Italia

L’aggressione avvenuta nel Milanese è solo l’ultimo di una serie di episodi violenti legati alla diffusione e al porto abusivo di armi bianche.

I dati diffusi dal Ministero dell’Interno evidenziano una presenza consistente del fenomeno nell’area metropolitana di Milano, dove nel solo 2025 si sono contate oltre 1.300 denunce per detenzione illegale di coltelli o strumenti da taglio.

Il quadro normativo vigente disciplina in modo severo il possesso di lame in luogo pubblico, vietando in via assoluta il trasporto fuori dall’abitazione di coltelli a scatto, a farfalla o con lama superiore ai 5 centimetri, proprio al fine di prevenire episodi di violenza.