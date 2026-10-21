Accoltellato al bar a Quarto vicino a Piacenza, la barista non nasconde il coltello: la decisione del questore

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Avevano bevuto insieme al bancone, poi la discussione sulla vendita di un camion è degenerata: un 48enne ha estratto un coltello da cucina e ha colpito alla schiena l’uomo con cui stava parlando. Dopo la lite, avvenuta la sera del 12 ottobre in un bar di Quarto, alle porte di Piacenza, il questore ha deciso di sospendere la licenza del locale per 5 giorni.

Accoltellato al bar a Quarto, la lite per la vendita di un camion

Come riporta La Libertà, l’aggressione è avvenuta poco prima della mezzanotte nel bar che si affaccia sulla Statale 45, nel centro della frazione di Gossolengo.

A intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Rivergaro, chiamati perché nel locale due uomini si stavano affrontando.

I protagonisti sono due uomini di 48 e 50 anni, che fino a poco prima avevano trascorso la serata insieme e che si sono scontrati per una questione economica legata all’autocarro.

Secondo la ricostruzione dei militari, il coltello usato per colpire il rivale aveva una lama di circa 20 centimetri.

Nella colluttazione il 48enne è stato a sua volta colpito alla testa con una bottiglia.

Il 50enne ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

La barista si rifiuta di nascondere il coltello

Dopo l’aggressione, alla barista è stato chiesto di nascondere il coltello, ma la donna si è rifiutata.

L’arma è stata poi gettata in un parcheggio, dove i carabinieri l’hanno ritrovata e sequestrata.

Il 48enne è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate dall’uso di armi e per porto di oggetti atti a offendere.

Bar chiuso per 5 giorni vicino a Piacenza, il precedente

Non era la prima volta che le forze dell’ordine entravano in quel locale: già il 24 gennaio era intervenuta una Volante della Polizia per una rissa.

Anche per questo il 20 ottobre il questore di Piacenza ha firmato la sospensione della licenza per 5 giorni, in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La norma permette di chiudere temporaneamente i locali teatro di episodi violenti o frequentati abitualmente da persone pericolose, quando mettono a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

IPA