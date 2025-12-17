Accoltellato all'uscita da scuola a Sesto San Giovanni, rabbia del sindaco dopo l'aggressione al 18enne

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato all’uscita da scuola a Sesto San Giovanni. L’istituto è il liceo artistico De Nicola. Il giovane stava uscendo dall’edificio quando sarebbe stato circondato da tre coetanei che non sarebbero studenti di quel liceo. Sarebbe quindi stato colpito da una coltellata al ventre. Soccorso immediatamente, è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano.

Aggredito fuori da scuola

Attorno alle 12:40 del 17 dicembre a Sesto San Giovanni, un ragazzo è stato accoltellato mentre stava uscendo da scuola, il liceo artistico De Nicola.

La vittima aveva 18 anni e sarebbe stato aggredito da tre coetanei, che non sono ancora stati identificati. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della cittadina lombarda.

Il movente dell’aggressione, stando alle prime ricostruzioni che emergono dalle indagini dei carabinieri, sarebbe una lite avvenuta a bordo di un autobus. I tre aggressori non sarebbero studenti del liceo artistico frequentato dalla vittima.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Subito dopo l’aggressione, il personale scolastico e gli altri ragazzi presenti hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118.

I paramedici hanno poi caricato il ragazzo sul mezzo e lo hanno portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo alcune testimonianze dei presenti, il 18enne era stato ferito all’addome e perdeva molto sangue.

Al Niguarda i medici hanno riscontrato una ferita all’addome, relativamente profonda ma che non ha raggiunto nessun organo vitale.

La rabbia del sindaco di Sesto San Giovanni

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha commentato l’episodio esprimendo la propria solidarietà alla vittima e alla sua famiglia. Di Stefano ha dichiarato:

Episodi come questo sono inaccettabili e colpiscono l’intera comunità. Siamo di fronte a un’aggressione violenta, avvenuta fuori da una scuola, in pieno giorno: un fatto gravissimo che non può essere minimizzato.

Il sindaco ha poi continuato: “È fondamentale che chi delinque paghi davvero, con certezza della pena: auspico che i responsabili vengano individuati e arrestati, soprattutto che non vengano rilasciati nel giro di pochi giorni come spesso accade”.