Accoltellato alla schiena davanti al Teatro della Tosse di Genova, 17enne grave e aggressore in fuga
Il minorenne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso e non risulta in pericolo di vita, l'aggressione è avvenuta intorno all'1:30
Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena in pieno centro storico a Genova. L’aggressione è avvenuta intorno all’1:30 di notte. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso, non risulta in pericolo di vita. In corso le indagini per individuare l’aggressore.
Ragazzo accoltellato alla schiena
Il 17enne è stato accoltellato nella notte tra il 7 e l’8 marzo nella zona di Stradone Sant’Agostino, cuore della movida genovese del fine settimana, un’area affollata di giovani.
Proprio a causa della massa di persone in circolazione, l’intervento delle volanti della polizia in piazza Renato Negri, davanti al Teatro della Tosse, non è stato semplice.
Sul posto è intervenuta celermente l’ambulanza dei Nuovi Volontari di San Fruttuoso.
In piazza c’erano gruppi di decine di giovani che non avevano visto nulla dell’aggressione, o che non hanno dato informazioni attendibili perché non lucidi a causa dell’assunzione di bevande alcoliche.
Le ricerche dell’aggressore
Sono in corso le ricerche per individuare il responsabile dell’accoltellamento.
Gli investigatori stanno cercando eventuali testimoni nei palazzi circostanti e stanno visionando le immagini delle telecamere nella zona in cui è avvenuto l’accoltellamento.
L’episodio non sarebbe l’unico in città, circa una settimana fa, sempre a Genova, un 14enne è stato accoltellato su un bus.
Chi è la vittima
Il 17enne è di nazionalità straniera ed è sempre rimasto cosciente. È stato ferito alla schiena molto probabilmente con un coltello.
Avrebbe ricevuto un solo colpo, non particolarmente profondo. Il suo racconto agli agenti non è però stato utile, perché troppo vago e confusionario.