Antonio Greco ucciso a Collegno dopo la lite in strada, automobilista arrestato per l'omicidio dell'80enne
Omicidio in strada a Collegno, un uomo di 80 anni è stato ucciso a coltellate dopo una lite con un automobilista
Un uomo di 80 anni, Antonio Greco, è stato ucciso a coltellate dopo un acceso diverbio con un automobilista. È successo nella serata di giovedì 16 luglio a Collegno, alle porte di Torino. Fuggito a bordo della propria auto dopo aver colpito l’anziano, l’uomo sospettato dell’omicidio è stato individuato e rintracciato nelle ore successive dai carabinieri.
- Omicidio in strada a Collegno
- Antonio Greco ucciso a coltellate dopo una lite
- Rintracciato e fermato il presunto responsabile
Omicidio in strada a Collegno
L’omicidio è avvenuto poco dopo le 23, secondo quanto ricostruito da Repubblica.
Un uomo di 80 anni, Antonio Greco, è stato ucciso a coltellate in piazza IV Novembre al culmine di un acceso diverbio con un automobilista.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il personale del 118, ma per l’ottantenne, residente poco distante, non c’è stato nulla da fare.
Antonio Greco ucciso a coltellate dopo una lite
Secondo la ricostruzione riportata da Torino Today, alla base del delitto ci sarebbe un banale litigio stradale.
Greco stava attraversando la strada a piedi quando è sopraggiunta un’auto che avrebbe rischiato di investirlo.
Sarebbero volati insulti tra lui e il conducente, l’automobilista sarebbe quindi sceso dalla vettura e avrebbe sferrato delle coltellate all’ottantenne, per poi risalire in auto e ripartire.
Nella colluttazione è rimasto ferito anche il figlio di Greco, trasportato in ospedale in condizioni non gravi.
Rintracciato e fermato il presunto responsabile
I carabinieri della compagnia di Rivoli hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire all’identità del responsabile dell’omicidio.
Dopo alcune ore i militari sono riusciti a individuare l’automobilista che avrebbe colpito l’anziano.
Fondamentali le testimonianze di alcuni passanti, che sarebbero riusciti ad annotare parte della targa dell’auto. Da lì gli investigatori sono riusciti a risalire al conducente.
Il sospettato, un uomo di circa 60 anni, è stato rintracciato e fermato, la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.