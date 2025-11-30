Accoltellato e abbandonato in strada a Pontinia, 37enne gettato dall'auto in corsa: mistero sull'aggressione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Omicidio e mistero a Pontinia, comune di 15mila abitanti in provincia di Latina. Intorno alle ore 20 di sabato 29 novembre, un uomo di 37 anni di origine indiana sarebbe stato ucciso e poi buttato da un’auto in corsa, lungo la Strada della Torre che porta a Terracina. A lanciare l’allarme sono stati alcuni connazionali della vittima dopo aver notato il suo cadavere sul ciglio della carreggiata.

Omicidio a Pontinia, cadavere buttato da un’auto in corsa

Chi indaga sul caso ritiene che il 37enne sia morto dopo essere stato accoltellato. Una delle piste battute dagli investigatori è quella che considera che gli autori del delitto potrebbero essere rintracciati nella consistente comunità sikh della zona, impegnata professionalmente nelle aziende agricole del posto.

Sul luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita dell’indiano si sono precipitati i carabinieri di Latina che hanno subito svolto i rilievi, avviando le indagini.

I carabinieri cercano testimoni e indizi

I militari dell’Arma stanno cercando eventuali testimoni e ogni tipo di indizio utile per risalire alla precisa dinamica della violenta vicenda. Inoltre, sono state individuate numerose tracce di sangue, che saranno esaminate attentamente dai carabinieri della sezione scientifica.

Gli investigatori, per il momento, non escludono alcuna pista. Potrebbe trattarsi di un episodio legato a una vendetta personale per fatti lavorativi avvenuti nelle campagne oppure potrebbe essere una vicenda di violenza interna alla comunità sikh.

E ancora, potrebbe esserci stato spargimento di sangue per questioni connesse al caporalato. Tutte le ipotesi restano aperte.

Un anno e mezzo fa moriva Satnam Singh

Quel che è avvenuto nelle scorse ore a Pontinia rimanda al drammatico caso che si è verificato il 17 giugno 2024 a Borgo Santa Maria, vicino a Latina.

Un bracciante agricolo indiano, Satnam Singh, fu vittima di un incidente mentre era impegnato nei campi. Il suo datore di lavoro, Alessandro Lovato, al posto di portarlo in ospedale, lo abbandonò sul ciglio della strada, insieme all’arto amputato.

Singh, a causa delle gravi lesioni riportate, si spense due giorni dopo. Al momento Lovato è sotto processo con l’accusa di omicidio.