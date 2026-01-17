Accoltellato Giovanni Zanforlino medico a Caserta al culmine di una presunta lite, interrogato il figlio

Un medico di 57 anni sarebbe ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dopo essere stato colpito da diversi fendenti. Si tratterebbe di Giovanni Zanforlino, ortopedico e traumatologo, giunto al pronto soccorso in codice rosso. Inizialmente, dalle prime indiscrezioni, era emerso un presunto litigio tra l’uomo e il figlio, avvenuto il 16 gennaio. Diversi testimoni, vicini di casa della famiglia, non si sarebbero accorti di nulla.

Caserta, presunta lite tra padre e figlio

Dai primi accertamenti, come riporta La Repubblica, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo un presunto litigio tra padre e figlio.

Dopo aver accompagnato il padre in ospedale, il ragazzo, di 22 anni, si sarebbe allontanato, per poi essere rintracciato dagli investigatori.

Pupia.tv riporta che sarebbero state avviate le procedure per un trattamento sanitario, che terrebbe conto di una presunta situazione personale definita delicata.

Gli inquirenti starebbero ricostruendo nel dettaglio la sequenza degli eventi e le responsabilità, valutando le testimonianze e gli elementi raccolti sul posto.

Come sta il medico accoltellato

Come riportato da La Repubblica, il medico sarebbe stato ricoverato in codice rosso.

L’uomo avrebbe lesioni di diversi centimetri a causa delle coltellate alla pleura polmonare e alla milza.

Inizialmente stabilizzato al pronto soccorso e successivamente trasferito nel reparto di chirurgia d’urgenza.

Resta ricoverato sotto stretta osservazione.

Fonti sanitarie riferiscono che Giovanni Zanforlino sarebbe fuori pericolo.

L’arrivo in ospedale e i primi soccorsi

Il medico accoltellato sarebbe arrivato al pronto soccorso accompagnato dalla moglie e dal figlio.

La donna, secondo quanto riferito, sarebbe apparsa in forte stato di shock.

Sull’episodio indaga la Squadra Mobile della Questura di Caserta.

Il Mattino rivela che nessuno dei condomini ha riferito di aver sentito urla, né richieste di aiuto.

Nessuno si sarebbe accorto di nulla, anche perché la famiglia avrebbe lasciato l’appartamento passando direttamente ai garage, evitando l’atrio e le aree comuni.

Ascoltato il figlio del medico

Secondo quanto riportato da Il Mattino, dopo aver ascoltato la moglie e il figlio del medico, il ragazzo sarebbe stato portato in ospedale.

Per il quotidiano, resterebbe l’ipotesi di una possibile incriminazione per tentato omicidio colposo, che sarà valutata dagli inquirenti alla luce degli elementi raccolti.

Chi è Giovanni Zanforlino

Giovanni Zanforlino è un nome noto nel panorama sanitario campano.

Il medico è figlio di Ermanno Zanforlino, già vicario della Questura di Caserta e questore di Salerno, oltre che Commendatore della Repubblica.

Giovanni Zanforlino è dirigente responsabile dell’Uoc Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Sessa Aurunca.