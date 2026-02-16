Accoltellato in casa a Genova zona Priaruggia, uomo fermato coi vestiti insanguinati: denunciata una minorenne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Aggredito con un coltello in casa

Un quarantenne di Genova Quarto, nella zona Priaruggia, ha chiamato i carabinieri perché aggredito nella propria abitazione. Questi hanno raggiunto la casa e scoperto l’uomo in gravi condizioni.

Appariva ferito al collo e all’addome con fidenti, poi identificati come coltellate. Lo stesso aggredito ha raccontato quanto accaduto, dichiarando di non conoscere né l’aggressore né i motivi dietro questa aggressione violenta.

Proprio le informazioni fornite dall’uomo hanno però aiutato i carabinieri a indirizzare le ricerche sugli autori dell’aggressione, che si è scoperto essere due. All’uomo era stato sottratto il telefono, utilizzato per rintracciare gli autori del gesto.

Due sospetti

Mentre il quarantenne aggredito veniva trasportato d’urgenza in ospedale, i carabinieri hanno iniziato serrate indagini per rintracciare i presunti responsabili. Questi sono stati trovati comodamente seduti al bar del quartiere.

È stato fermato un trentasettenne albanese con l’accusa di tentato omicidio e rapina e una minorenne, anch’essa fermata, ma per la quale è stato disposto l’allontanamento presso i servizi sociali su disposizione della Procura per i minori.

Al momento del fermo il trentasettenne indossava ancora gli abiti sporchi di sangue e aveva con sé il cellulare della vittima. Da qui pochi accertamenti hanno portato poi al trasferimento nel carcere di Marassi su disposizione della Procura di Genova.

Come sta il quarantenne aggredito

Apprensione per l’uomo aggredito nella propria abitazione, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Presentava ferite al collo, all’addome e anche ai polsi procurate con un coltello.

La direzione del policlinico ha fatto sapere che l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato circa quattro ore e concluso solo nella mattinata di lunedì 16 febbraio.

Le attuali condizioni vengono descritte come “buone” e la prognosi è riservata. Al momento è ricoverato in rianimazione cardiovascolare al secondo piano del Monoblocco. Resta da capire la dinamica e i motivi dell’aggressione. Secondo gli investigatori non è da escludere l’ipotesi di un diverbio tra vittima e aggressore, che si è scoperto si conoscessero tra di loro.