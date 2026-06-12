Accoltellato in palestra a Torre Maura per la panca per allenarsi, 40enne grave e caccia all'aggressore

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Un uomo è stato accoltellato in una palestra McFit di via Casilina, a Torre Maura, nella Capitale. L’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una banale lite per una panca nella sala pesi della struttura. La vittima è stata ricoverata in terapia intensiva e sarebbe in pericolo di vita. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.

La lite e l’accoltellamento

“Lascia libera quella panca, voglio allenarmi”, sarebbe iniziata da questa frase una lite tra i clienti della palestra McFit di via Casilina, a Torre Maura.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia Casilina, intervenuti sul posto insieme ai militari della stazione Alessandrina, i due uomini avrebbero cominciato a discutere in modo acceso, con il 40enne che avrebbe chiesto di liberare l’attrezzo per potersi allenare.

La lite si sarebbe conclusa con l’aggressore che ha lasciato la panca.

Pochi minuti dopo, però, l’uomo avrebbe aperto lo zaino, tirato fuori un coltello e si sarebbe avvicinato nuovamente al 40enne colpendolo con una coltellata al fianco.

Poi avrebbe preso le sue cose e si sarebbe dato alla fuga.

I soccorsi al 40enne

I sanitari del 118 hanno soccorso il 40enne, trovandolo in condizioni gravissime e ne hanno disposto il trasporto immediato al policlinico Casilino.

L’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva, dove è stato intubato e sarebbe in prognosi riservata.

I familiari della vittima hanno passato la mattinata dell’aggressione, avvenuta l’11 giugno, al policlinico Casilino.

La caccia all’aggressore

Intanto gli investigatori stanno proseguendo le ricerche dell’aggressore che sarebbe un italiano che frequentava regolarmente la McFit di via Casilina.

L’accesso alla struttura è regolamentato da tornelli, quindi sono registrati i dati di ingresso e uscita di tutti i presenti la mattina dell’aggressione.

Si stanno visionando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza interne.

Gli agenti vogliono anche capire se tra i due ci fossero già stati scontri in precedenza. La vittima, con precedenti per droga, è stata descritta come una persona con un carattere difficile, spesso aggressivo.

Alcuni clienti della struttura sportiva avrebbero raccontato che “non era la prima volta che litigava con qualcuno all’interno della palestra”.

Ascoltati i clienti della palestra

L’aggressione è avvenuta quando nella sala pesi erano presenti diversi clienti. Alcuni testimoni dell’accaduto sono stati ascoltati dai carabinieri.

Anche la struttura ha collaborato con le forze dell’ordine mettendo a disposizione i filmati delle telecamere interne.