Accoltellato in piazza Municipio a Napoli in una lite per una ragazza, grave 14enne ferito: aggressore fermato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un quattordicenne lotta tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato in piazza Municipio a Napoli. L’aggressione, nata per motivi di gelosia dopo la lite per una ragazza, è stata interrotta dalla Polizia municipale che ha arrestato un 15enne per tentato omicidio. Il ferito è in Rianimazione al Pellegrini dopo un intervento all’addome.

Napoli, violenza tra minori in piazza Municipio

Il centro di Napoli torna a essere teatro di una brutale aggressione tra adolescenti. Nella serata di ieri, intorno alle 21, piazza Municipio è stata lo scenario di una violenta lite che ha visto protagonista un ragazzo di 14 anni, colpito con tre fendenti all’addome.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe iniziato con una colluttazione a colpi di casco per poi degenerare quando l’aggressore, un 15enne, ha estratto un coltello a farfalla con lama di otto centimetri. L’intervento di una pattuglia della Polizia municipale è stato decisivo per evitare il peggio.

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La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Pellegrini in codice rosso, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per lesioni agli organi interni. Attualmente il giovane si trova in Rianimazione con prognosi riservata.

La dinamica dell’aggressione

Le indagini hanno permesso di individuare il movente del ferimento avvenuto a Napoli. Alla base della violenza ci sarebbe la gelosia per una ragazza, nello specifico “un saluto di troppo” che avrebbe innescato la furia del quindicenne.

L’intervento degli agenti, guidati dal comandante Ciro Esposito, ha permesso di bloccare il quindicenne prima che potesse dileguarsi. Il giovane è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e la sua posizione è ora al vaglio della Procura per i minorenni.

L’episodio è avvenuto nei pressi dell’ingresso del McDonald’s, a pochi metri dal luogo in cui, nell’agosto del 2023, fu ucciso il musicista Giogiò Cutolo. Anche in quel caso, la tragedia scaturì da una lite per futili motivi e vide come autore un minore armato.

Le indagini sull’aggressione

Il quindicenne, rintracciato con ancora l’arma utilizzata per l’aggressione, è stato prima condotto all’ospedale Cardarelli per un taglio alla mano riportato durante la lite e successivamente arrestato. La Procura per i minorenni dovrà ora convalidare il provvedimento restrittivo eseguito dagli agenti in piazza municipio.

Gli inquirenti hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del Comune e del fast food per chiarire se alla colluttazione abbiano partecipato altri soggetti o se l’aggressore fosse accompagnato da un gruppo di coetanei.

Il quattordicenne ferito resta intanto sotto stretta osservazione dopo l’intervento chirurgico notturno che ha interessato il torace e l’addome.