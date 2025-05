Accoltellato in strada a Milano, il racconto dei testimoni in ospedale: "Si è accasciato sul marciapiede"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Accoltellato insieme al suo cane, e poi entrambi lasciati davanti all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. La scena scioccante è stata testimoniata da alcuni presenti nei pressi della struttura sanitaria. Il ragazzo, che sostiene di avere 13 anni, è stato stabilizzato dopo un intervento, ma resta grave. Il cane è stato medicato in clinica. Sul caso indagano i carabinieri.

Giovane accoltellato a Milano con il cane

“È sceso dalla macchina e si è accasciato sul marciapiede, lì dove ci sono le scarpe”. È un racconto angoscioso quello che alcuni testimoni hanno restituito dagli esterni dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove un ragazzo sanguinante, da poco accoltellato, si è presentato insieme al suo cane, ferito a sua volta.

“Il cane ha camminato fino quasi all’ingresso dell’ospedale. L’ho fermato e l’ho accarezzato” ha spiegato una donna, ascoltata dal Corriere della Sera. “Il cane ha provato a rialzarsi quando il ragazzo è stato messo su una barella e portato nel pronto soccorso. Voleva seguire il padrone”.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il giovane accoltellato è stato rintracciato nei pressi di piazza Oberdan, a Milano

L’arrivo in ospedale

Davanti all’ospedale altri passanti, insieme a medici, infermieri e pazienti appena dimessi, ricordano con sgomento ciò che è accaduto.

Tutto è iniziato poco prima delle 15 di venerdì 16 maggio, quando un’auto si è fermata bruscamente davanti all’ingresso dell’ospedale in piazzale Principessa Clotilde a Milano, dopo aver attraversato a tutta velocità la circonvallazione interna e ignorato diversi semafori rossi.

Dal veicolo, sporco di sangue su di un lato, è uscito un giovane di presunte origini egiziane, accompagnato dal suo rottweiler, entrambi gravemente feriti. Il ragazzo ha dichiarato di avere 13 anni, ma secondo i medici potrebbe averne tra i 25 e i 30: si è accasciato in strada quasi privo di sensi.

Trasportato d’urgenza in sala operatoria, presentava diverse ferite da arma da taglio, tra cui una profonda al torace. Le sue condizioni sono state stabilizzate, ma restano critiche. Anche il cane era in condizioni disperate: è stato trasferito in taxi alla clinica veterinaria Sant’Angelo.

La possibile dinamica e le indagini

Secondo quanto riferito dal ventenne che ha accompagnato i feriti in ospedale, il ragazzo lo avrebbe intercettato nei pressi di un fast food in piazza Oberdan, chiedendo aiuto dopo essere stato accoltellato. Successivamente è stato appurato che i due si conoscevano ed erano giunti sul posto insieme.

Il giovane e il suo cane sembravano provenire dai giardini di via Vittorio Veneto e sarebbero stati inseguiti da tre persone.

Dopo averlo visto ferito gravemente, l’amico lo ha caricato in macchina, dando il via a una corsa frenetica verso l’ospedale. I carabinieri, giunti sul luogo dell’arrivo, hanno avviato le indagini e stanno ascoltando il conducente per ricostruire i fatti e verificare la veridicità del suo racconto.