Accoltellato in strada a Milano mentre passeggia col cane, ragazzo gravissimo scappava da 3 uomini

Un 13enne e il suo rottweiler sono stati feriti gravemente a Milano. Le informazioni sono ancora frammentarie, specialmente sull’età del ferito – i sanitari sostengono che si tratti di un 25-30enne – e sull’accaduto. Secondo le prime indiscrezioni le due vittime stavano fuggendo da almeno tre uomini.

Accoltellato in strada a Milano insieme al suo cane

Come anticipato, le informazioni sono ancora in divenire. Corriere della Sera riporta che nel pomeriggio di venerdì 16 maggio a Milano un 13enne di origini egiziane e il suo cane, un rottweiler, sarebbero stati feriti a coltellate. Stando alle indiscrezioni il giovane e il suo animale stavano fuggendo da tre uomini.

Una volta trasportato al Fatebenefratelli il minore si sarebbe accasciato e avrebbe perso i sensi. Corriere aggiunge che il ragazzino presenterebbe diverse ferite da arma da taglio, una delle quali al torace.

Fonte foto: ANSA A Milano un 13enne è stato soccorso insieme al suo rottweiler da un passante e trasportato al Fatebenefratelli con diverse ferite da arma da taglio

Milano Today scrive che i due sarebbero stati soccorsi in viale Vittorio Veneto da un passante a bordo di una Volkswagen Golf grigia, che avrebbe notato il ragazzo e l’animale sanguinanti sul marciapiede. L’uomo li avrebbe caricati sull’auto e li avrebbe trasportati fino all’ingresso del nosocomio.

Una volta sceso dall’abitacolo il giovanissimo si sarebbe accasciato e avrebbe perso i sensi, dunque è stato trasportato all’interno del nosocomio dagli infermieri. Il cane, invece, è stato caricato su un taxi e trasportato d’urgenza presso la clinica veterinaria Sant’Angelo in condizioni disperate.

Il giallo sull’età del ragazzo

Come riportato in apertura, prima di perdere i sensi il ragazzino avrebbe riferito di avere tredici anni. Milano Today e Corriere della Sera, invece, riportano che secondo i sanitari il ferito avrebbe un’età collocabile tra i 25 e i 30 anni. Una volta giunto di fronte al Fatebenefratelli è stato trasferito in sala operatoria dove sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Non si hanno notizie, per il momento, sullo stato di salute del cane. Secondo la versione di una testimone al Corriere della Sera “il cane ha provato a rialzarsi quando il ragazzo è stato messo su una barella”, come se volesse “seguire il padrone“. Le indagini sono in mano ai carabinieri.

I tre uomini

Il passante che ha soccorso il giovane e il suo cane sarebbe un connazionale del ragazzino, un 20enne. Il soccorritore racconta che i due sarebbero stati inseguiti da tre uomini, ma non è dato sapere se fra questi ci fosse l’aggressore.

Il ragazzino avrebbe attirato l’attenzione del 20enne invocando aiuto mentre sanguinava sul marciapiede. Le indagini sono in corso. Nel frattempo il Corriere scrive che i medici dell’ospedale sarebbero stati in grado di stabilizzare il quadro clinico del ferito, ma le sue condizioni sarebbero ancora gravi. Recentemente a Torino un episodio analogo: un 19enne è stato accoltellato a morte per strada con un fendente al cuore.