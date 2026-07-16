Accoltellato nel sonno dalla moglie a Pozzo Faceto, in casa c'erano anche i due figli minori

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Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno all’addome, mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, ma sarebbe fuori pericolo. A ferirlo con un’arma da taglio sarebbe stata la moglie. Nel momento in cui si sono svolti i fatti, in casa sarebbero stati presenti anche i due figli minori della donna.

Cosa è successo a Pozzo Faceto

Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, un uomo di 43 anni è stato accoltellato all’addome nel sonno, all’interno della sua abitazione a Pozzo Faceto, una frazione di Fasano, in provincia di Brindisi in Puglia.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riferita dall’agenzia ANSA, a ferirlo sarebbe stata la moglie, mentre in casa sarebbero stati presenti anche i due figli minori della donna.

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Come sta l’uomo accoltellato a Pozzo Faceto

L’uomo accoltellato a Pozzo Faceto nella notte è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi.

In base a quanto riferito da TeleNorba, le sue condizioni non sarebbero gravi e non rischierebbe la vita. L’uomo, in ogni caso, resterà comunque sotto osservazione da parte dei medici, che monitoreranno il suo stato di salute nelle prossime ore.

Cosa si sa sulla moglie dell’uomo accoltellato a Pozzo Faceto

La moglie dell’uomo, che ha 39 anni, sarebbe stata presa in cura dai medici e sarebbe ora sotto osservazione psichiatrica.

La donna sarebbe stata fermata e piantonata in ospedale.

Sul luogo dell’aggressione, dopo la segnalazione al 112, erano intervenuti i carabinieri, oltre al personale medico del 118.