Acconto Irpef ridotto o annullato, chi può ottenere la pensione senza maxi trattenute a novembre 2026

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I contribuenti che presuppongono di dover versare meno imposte sui redditi del 2026 rispetto a quello calcolato dal modello 730 hanno la possibilità di chiedere la riduzione o il totale annullamento della seconda rata dell’acconto Irpef, evitando così le trattenute sulla pensione del mese di novembre.

Chi può azzerare l’acconto Irpef

I contribuenti che nel corso del 2026 abbiano registrato un calo del reddito complessivo o abbiano sostenuto spese detraibili elevate potranno ridurre, o annullare, l’acconto Irpef.

L’acconto rappresenta infatti un anticipo sulle imposte dell’anno in corso, basato sui redditi dichiarati nell’anno precedente.

La ricalibrazione permette di evitare di versare somme in eccesso a titolo di acconto nei casi in cui l’importo calcolato in automatico sia superiore all’effettivo dovuto.

Nel caso di pagamento di un acconto superiore, l’anno successivo si potrà accedere a un rimborso.

La richiesta sul sito dell’Inps

I pensionati che nella dichiarazione dei redditi 2026 hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta possono fare domanda direttamente sul sito dell’Inps.

La domanda di annullamento o riduzione dell’acconto Irpef deve essere presentata entro sabato 10 ottobre 2026.

La richiesta può essere presentata accedendo al portale con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS, o eIDAS) al servizio ‘Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino’.

Il servizio è disponibile sul sito web dell’Inps e nell’app per smartphone e tablet Inps Mobile.

L’acconto Irpef può essere versato in una sola rata o in due. Se è stato diviso in due parti, la prima rata è già stata trattenuta; altrimenti l’intero importo è trattenuto a novembre.

Nel caso dell’acconto da versare in un’unica soluzione, la richiesta riguarda direttamente quell’unica rata di novembre.

Cosa succede se si versa meno del dovuto

L’Inps sottolinea che il contribuente che sceglie di versare meno di quanto indicato nel prospetto di liquidazione lo fa sotto la propria responsabilità.

Soltanto nei casi in cui si ritiene effettivamente che il prossimo anno si pagheranno meno tasse perché il proprio reddito è diminuito nel 2026 è possibile ottenere l’annullamento o la riduzione della rata Irpef.

Se alla dichiarazione dei redditi 2027 si rivelerà che il pensionato ha pagato meno acconti di quanto necessario, sarà tenuto a versare la differenza.

A ottobre invece ci sono i conguagli

L’acconto Irpef è applicabile al cedolino del mese di novembre, ad ottobre invece sono previsti i conguagli dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

Se il pensionato è in credito, nel mese di ottobre riceverà il rimborso delle somme che gli spettano e non gli erano ancora state accreditate.

Al contrario, se risulta un debito a carico del contribuente, sull’assegno di ottobre verrà applicata la relativa trattenuta.