Accordo Agenzia delle Entrate - Amazon sul mancato versamento dell'Iva, il colosso pagherà 500 milioni

Amazon ha deciso di pagare 500 milioni di euro al fisco italiano, dopo aver raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate. La Guardia di Finanza e la Procura di Milano avevano calcolato che la multinazionale avrebbe dovuto sborsare quasi 3 miliardi tra imposte, interessi e sanzioni. Amazon si è così ritrovata a decidere se raggiungere un’intesa con le nostre autorità oppure se dare avvio a un contenzioso formale davanti alla giustizia tributaria. Ha scelto la prima opzione, ossia sborsare mezzo miliardo di euro per chiudere la faccenda.

Agenzia delle Entrate, perché Amazon sborserà mezzo miliardo di euro

Amazon indagata per “dichiarazione fraudolenta“. Il 10 dicembre era l’ultimo giorno in cui il colosso poteva decidere se trovare un accordo con l’Agenzia delle Entrate oppure no. L’intesa è arrivata.

Il colosso staccherà quindi un assegno di mezzo miliardo di euro dopo che gli è stata contestata, per il triennio 2019-2021, l’evasione Iva di venditori non comunitari, per il 70% cinesi, sulle vendite a distanza della piattaforma online.

La scelta è tanto più non sorprendente dopo che il 10 settembre l’Agenzia delle Entrate, in una riunione in Procura a Milano alla quale aveva partecipato direttamente anche il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, accanto al direttore centrale dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, aveva comunicato le ragioni per le quali non appoggiava la tesi dei 3 miliardi nel pur apprezzato lavoro dei pm e della Guardia di Finanza di Monza (condiviso dal Comando Generale).

La realtà fondata da Jeff Bezos, che nel 2024 ha avuto ricavi per 187 miliardi di dollari e un utile netto per 20 miliardi, secondo il pm milanese Elio Ramondini non ha rispettato gli obblighi tributari. Uno dei punti focali dell’indagine è stato il funzionamento dell’algoritmo predittivo di Amazon che è stato scandagliato grazie al potente elaboratore della “Sogei” (Società generale d’informatica spa del ministero dell’Economia).

Amazon e Agenzia delle entrate, come si è arrivati alla cifra di 500 milioni

Secondo l’accusa, la multinazionale ha agito con indifferenza rispettato agli obblighi tributari che devono essere adempiuti da chi, come Amazon, dà la possibilità di vendere nel proprio market-place in Italia merce di venditori extraeuropei, senza però dichiararne le generalità e i dati all’Agenzia delle Entrate, elementi utili per procedere al pagamento del 22% di Iva da parte del venditore extraeuropeo.

Per la Procura, Amazon non ha rispetto nel triennio 2019-2021 gli obblighi di reportistica rinforzata all’Agenzia delle Entrate. Di fatto, al colosso di Bezos è stato contestato il concorso nell’evasione dell’Iva compiuta dai venditori non comunitari. Quindi è stato calcolato che alle casse italiane mancavano un miliardo e 200 milioni di euro di imposte. Alla cifra di 3 miliardi si è arrivati aggiungendo gli interessi e soprattutto le sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate non ha però sposato la tesi dei pm. Perché? Perché ha sostenuto che ad Amazon si potesse contestare soltanto una norma più specifica già esistente, ma non quella sul concorso. Vale a dire che si ritiene che la multinazionale debba pagare per la sola responsabilità solidale della piattaforma nell’evasione fiscale dei terzi.

Seguendo il principio di responsabilità solidale, sono stati cancellati i 900 milioni di sanzioni perché già inglobate in una specie di sanzione impropria, e, come riferisce Il Corriere della Sera, “ulteriormente ridotte nella quantificazione dell’imposta evasa dai venditori terzi sulla base di un punto di equilibrio convenzionale (trovato nelle serrate trattative tra il Fisco, i tributaristi Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, e i penalisti Guido Alleva, Marco Calleri e Luca Luparia) sui giorni (infine stimati nove) di ragionevole giacenza nei magazzini italiani di merce partita dalla Cina ben prima che l’acquirente italiano l’acquistasse come preventivato dall’algoritmo predittivo di Amazon”.

Alla fine, per quel che riguarda il fronte fiscale, la vicenda si è chiusa con il già citato accordo dei 500 milioni di euro.

La nota del colosso americano

“Abbiamo raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate – recita il comunicato Amazon – e rimaniamo concentrati nell’offrire un’esperienza di acquisto eccellente ai nostri clienti in Italia. Questo accordo riflette il nostro impegno a collaborare in modo costruttivo con le autorità italiane“.

“Ci difenderemo con determinazione – si legge sempre nella nota – rispetto al procedimento penale, che riteniamo infondato. Siamo tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese. Negli ultimi 15 anni abbiamo investito oltre 25 miliardi di euro in Italia, dove impieghiamo direttamente più di 19.000 persone. Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull’attrattività dell’Italia come destinazione di investimento”.