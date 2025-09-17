Accordo per la vendita di San Siro a Milan e Inter, arriva l'ok dal Comune: cosa cambia e come sarà lo stadio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

C’è l’accordo per la vendita dello stadio San Siro alle società Milan e Inter. La giunta comunale di Milano ha approvato la cessione dell’impianto Giuseppe Meazza e delle aree circostanti, ma manca ancora l’approvazione del Consiglio comunale. Inoltre, il progetto dovrà essere valutato da una commissione del Comune. Il prezzo di vendita è stato fissato a 197 milioni di euro.

Stadio San Siro, ok alla vendita a Inter e Milan

La cifra è frutto di una valutazione dell’Agenzia delle Entrate. Ventidue milioni di euro dovranno essere versati dal Comune stesso, in virtù di alcuni interventi giudicati di sua competenza.

Entro le prossime due settimane la cessione di San Siro a Milan e Inter dovrebbe essere discussa in Consiglio comunale. Alla luce dei consiglieri indecisi, non è certo però che la vendita vada a buon fine.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Nuovo impianto necessario per gli Europei 2032

La vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter è stata contestata da comitati di residenti e da ambientalisti. In caso di “no” da parte del Consiglio comunale, potrebbe tornare in voga l’ipotesi di costruire un nuovo stadio a San Donato Milanese.

Di sicuro, lo stadio Giuseppe Meazza, per come è adesso, non è stato ritenuto idoneo a ospitare gli Europei di calcio del 2032, che verranno organizzati congiuntamente da Italia e Turchia.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, la progettazione del nuovo stadio di Milano dovrebbe essere affidata all’architetto Norman Foster, lo stesso del nuovo Camp Nou in fase di realizzazione a Barcellona.

Come potrebbe essere il nuovo San Siro

La capienza del nuovo stadio dovrebbe essere di circa 71.500 posti, quindi inferiore a quella attuale. L’idea è quella di costruire un impianto all’avanguardia, con tribune più vicine al campo e tutti i comfort per i tifosi.

Inoltre, è in progetto anche lo sviluppo sui 280mila metri quadrati dell’area di altre attività, come per esempio ufficio, hotel, musei del club e un centro commerciale.

Il modello potrebbe essere l’impianto realizzato dalla Juventus a Torino. Tuttavia, nonostante l’approvazione della giunta, non è scontato il “sì” del Consiglio comunale. Al momento, per esempio, non si conosce quale sarà il voto dei consiglieri di minoranza.