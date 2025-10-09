Accordo su Gaza firmato da Israele e Hamas, cos'è la prima fase del piano di pace di Trump per la Palestina

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 9 ottobre Israele e Hamas, in Egitto, hanno firmato l’accordo su Gaza relativo alla prima fase del piano di pace promosso da Donald Trump. Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha accolto con favore il patto raggiunto in Egitto per il cessate il fuoco nella Striscia e la liberazione degli ostaggi. Hamas lo ha confermato al canale saudita Asharq. Una fonte del movimento ha commentato che “tutte le fazioni palestinesi, compreso il movimento di Fatah, hanno accettato l’accordo firmato questa mattina”.

Cosa prevede l’accordo e quando entrerà in vigore

Tal Heinrich, portavoce di Benjamin Netanyahu, ha spiegato alcuni punti dell’accordo.

La prima fase prevede:

cessate il fuoco in vigore 24 ore dopo l’ok del Governo (previsto questa sera, anche se c’è chi, come il ministro Smotrich, ha anticipato che voterà contro)

(previsto questa sera, anche se c’è chi, come il ministro Smotrich, ha anticipato che voterà contro) rilascio dei 48 ostaggi (si ritiene solo 20 vivi) dopo 72 ore, consegnati da Hamas alla Croce Rossa, senza gli show macabri del passato

(si ritiene solo vivi) dopo consegnati da Hamas alla Croce Rossa, senza gli macabri del passato ritiro graduale dell’esercito israeliano, che manterrà il controllo di circa il 53% della Striscia di Gaza

Una task force internazionale, con la partecipazione di Israele, Usa, Egitto, Qatar e Turchia, cercherà di localizzare i corpi degli ostaggi deceduti.

Restano aperti però i nodi più delicati:

il disarmo di Hamas

di il futuro Governo di Gaza

Esclusi dall’accordo Barghouti e i fratelli Sinwar

L’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che Marwan Barghouti non verrà rilasciato nell’ambito dell’accordo con Hamas su Gaza.

Inoltre, riferisce la Cnn citando un alto funzionario israeliano, non è previsto che i corpi dei leader militari di Hamas, quelli di Yahya e Mohammed Sinwar, vengano rilasciati:

Yahya Sinwar è stato uno dei fondatori del braccio armato di Hamas nella Striscia di Gaza, il capo del suo ufficio politico e la mente del massacro del 7 ottobre

del di Hamas nella Striscia di Gaza, il e la mente del massacro del Mohammed Sinwar ha preso il posto del fratello dopo la sua morte, ma a differenza del predecessore appariva raramente in pubblico.

La telefonata tra Netanyahu e Trump

Benjamin Netanyahu ha parlato al telefono con Donald Trumo dopo l’annuncio dell’accordo.

Il portavoce dell’ufficio del premier, Shosh Bedrosian, ha svelato ai giornalisti che il colloquio è stato ”emozionante e affettuoso” e che “Netanyahu ha ringraziato il presidente Trump (che ora ambisce al Nobel per la Pace, ndr) per il suo impegno di leadership globale che ha reso tutto questo possibile”, congratulandosi “a vicenda per questo traguardo storico”, ha aggiunto.