Accordo su Gaza, il video dei palestinesi che fanno festa a Khan Yunis dopo l'annuncio di Donald Trump

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nella notte italiana il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l’accordo raggiunto tra Israele e Hamas per il cessate a fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Un annuncio festeggiato in strada dagli abitanti della Striscia, stremati da due anni di guerra che hanno devastato il territorio palestinese e causato oltre 67 mila vittime.

Accordo su Gaza, palestinesi festeggiano a Khan Yunis

I media israeliani riferiscono di festeggiamenti in strada nella Striscia di Gaza dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del piano di cessate il fuoco.

Dei video mostrano gli abitanti di Gaza che festeggiano il cessate il fuoco davanti all’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia.

ANSA Festa anche a Tel Aviv per la liberazione degli ostaggi

Gente in strada anche a Tel Aviv, gli israeliani festeggiano l’accordo e l’imminente liberazione degli ultimi ostaggi rapiti nell’attacco del 7 ottobre ancora nelle mani di Hamas.

L’annuncio di Donald Trump sul cessate il fuoco

Dopo giorni di negoziati in Egitto tra Israele e Hamas, mediati da Qatar, Usa e Turchia, Donald Trump ha dato l’annuncio dell’intesa raggiunta sul cessate il fuoco a Gaza.

L’accordo raggiunto prevede la sospensione dei combattimenti, uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e il ritiro parziale delle truppe israeliane da Gaza.

L’intesa riguarda la prima fase del piano di pace presentato la scorsa settimana dall’amministrazione Trump.

Cosa succede ora

Se tutto dovesse procedere come previsto, si arriverà nei prossimi giorni a un cessate il fuoco e alla fine dei bombardamenti e degli attacchi israeliani su Gaza.

In due anni di guerra le forze armate di Israele hanno ucciso oltre 67 mila palestinesi e devastato il territorio della Striscia, radendo al suolo intere zone abitate.

Israele dovrebbe ritirare le proprie truppe da Gaza, ma non è ancora chiaro in quali termini e tempi.

Secondo quanto emerso, in una prima fase i soldati israeliani dovrebbero lasciare Gaza City e la zona centrale della Striscia, rimanendo però nel resto del territorio palestinese.

Le trattative andranno ora avanti con l’obiettivo di poter arrivare a una pace duratura.

I nodi da sciogliere sono diversi, a partire dal disarmo di Hamas e dall’assetto futuro della Striscia di Gaza, le posizioni tra le parti sono distanti.