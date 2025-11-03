Accordo tra OpenAI e Amazon da 38 miliardi, cosa prevede l'intesa e perché è uno sgarbo a Bill Gates
OpenAI e Amazon firmano un accordo da 38 miliardi: la divisione AWS fornirà potenza di calcolo, un accordo che mette fine all'esclusiva di Microsoft
OpenAI ha siglato con Amazon Web Services un accordo da 38 miliardi per sette anni, ponendo fine all’esclusiva con Microsoft. AWS fornirà potenza di calcolo con chip Nvidia per addestrare i modelli di ChatGPT: l’intesa miliardaria segna una svolta strategica nel mercato del cloud e dell’intelligenza artificiale.
I dettagli dell’accordo con Amazon
È un cambio di strategia significativo quello adottato da OpenAI attraverso il sontuoso accordo con Amazon. La firma dell’intesa da 38 miliardi di dollari è – in sintesi – l’affido delle “chiavi” del proprio motore alla divisione Amazon Web Services.
La divisione cloud del colosso tecnologico garantirà, per un periodo di sette anni, la propria immensa potenza di calcolo (basata su unità grafiche Nvidia) per l’addestramento e l’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale di OpenAI, dei quali il più celebre è ChatGPT.
Un data center di Amazon Web Services (AWS) negli Stati Uniti
La svolta di OpenAI
Con questo passo, la società di Sam Altman inaugura una nuova fase nella propria evoluzione: da laboratorio di ricerca a gigante industriale capace di ridefinire gli equilibri globali della tecnologia.
AWS fornirà infrastrutture di nuova generazione e realizzerà data center aggiuntivi nei prossimi anni. Il vicepresidente Dave Brown ha spiegato che parte della capacità è già pronta e utilizzata da OpenAI, mentre il Ceo Matt Garman ha sottolineato che la sua divisione fungerà da “colonna portante” per le ambizioni della società di IA.
La competizione con Microsoft
Per Amazon si tratta di un ritorno in grande stile nel settore dell’intelligenza artificiale, dopo che per anni Microsoft aveva monopolizzato la partnership con OpenAI.
Dal 2019, infatti, l’azienda fondata da Bill Gates aveva investito 13 miliardi di dollari, diventando fornitore cloud esclusivo della startup californiana. Tuttavia, con la scadenza degli accordi commerciali, OpenAI ha deciso di aprirsi a nuovi partner.
La mossa, oltre a portare le azioni Amazon a salire del 6%, si aggiunge alla partnership già in essere con Anthropic, rivale diretta di OpenAI, rafforzando così la propria posizione nell’arena dell’IA generativa.
Microsoft resta tuttavia in posizione dominante, detenendo il 27% delle quote dopo l’accordo siglato pochi giorni prima a fronte di 135 miliardi, che le assicura i diritti esclusivi sui prodotti OpenAI fino al 2032.
Ciò è legato al passaggio chiave che ha trasformato la società da no profit a Public Benefit Corporation (PBC), ovvero un’impresa a scopo di lucro con un mandato etico.